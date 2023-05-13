У российской олимпийской чемпионки выявили рак
Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали рак
Владлена Бобровникова. Фото © ТАСС / ZUMA / Ludvig Thunman
У известной российской гандболистки Владлены Бобровниковой обнаружили рак. Врачи диагностировали ей лимфому Ходжкина. Это злокачественная опухоль, поражающая лимфоузлы. Об этом сообщает пресс-служба команды "Ростов-Дон", за которую выступает спортсменка.
Болезнь обнаружили в апреле. С 4 мая Бобровникова находится в ФГБУ "НМИЦ онкологии" в Ростове-на-Дону. В январе спортсменке диагностировали склеродермию и синдром Рейно.
"ПЭТ-КТ показала, что во многих лимфоузлах моего тела еcть злокачеcтвенные cкопления клеток. Нужно было как можно cкорее клаcть меня на химиотерапию. Врачи cказали, что нужно потихоньку, шаг за шагом идти от точки А (начало моей болезни) к точке Б (полному выздоровлению)", — сказала гандболистка.
Бобровникова добавила, что чувствует себя хорошо, никаких симптомов и побочных эффектов нет. Спортсменка заверила, что не намерена сдаваться и хочет победить болезнь.
35-летняя гандболистка является шестикратной чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны. В её активе также семь побед в финалах Кубка России. Кроме того, Бобровникова в составе сборной России становилась победительницей Олимпиады в Рио-де-Жанейро и серебряным призёром Игр в Токио. Также в её активе бронза чемпионата мира 2019 года.
Ранее сообщалось, что победивший рак хоккеист Иван Мирошниченко расторг контракт с клубом "Авангард". Позже он подписал соглашение с клубом НХЛ "Вашингтон".