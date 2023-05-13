У российской олимпийской чемпионки выявили рак

У известной российской гандболистки Владлены Бобровниковой обнаружили рак. Врачи диагностировали ей лимфому Ходжкина. Это злокачественная опухоль, поражающая лимфоузлы. Об этом сообщает пресс-служба команды "Ростов-Дон", за которую выступает спортсменка.

Болезнь обнаружили в апреле. С 4 мая Бобровникова находится в ФГБУ "НМИЦ онкологии" в Ростове-на-Дону. В январе спортсменке диагностировали склеродермию и синдром Рейно.

"ПЭТ-КТ показала, что во многих лимфоузлах моего тела еcть злокачеcтвенные cкопления клеток. Нужно было как можно cкорее клаcть меня на химиотерапию. Врачи cказали, что нужно потихоньку, шаг за шагом идти от точки А (начало моей болезни) к точке Б (полному выздоровлению)", — сказала гандболистка.

Бобровникова добавила, что чувствует себя хорошо, никаких симптомов и побочных эффектов нет. Спортсменка заверила, что не намерена сдаваться и хочет победить болезнь.