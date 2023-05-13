Парламент Швейцарии увидел возможность реэкспорта оружия на Украину

В Комиссии по политике безопасности Совета кантонов и Национального совета (малая и большая палаты парламента) Швейцарии заявили, что реэкспорт оружия на Украину возможен при соблюдении некоторых условий. Как уточняет Tages-Anzeiger, необходимо разработать соответствующий законопроект.

Согласно нынешним нормам, Швейцария не должна отправлять оружие, даже косвенно, если другое государство купило технику у неё и передало в зону боевых действий. В случае сделки стороны подписывают так называемую декларацию о нереэкспорте. При этом Федеральный совет Швейцарии может ограничить действие декларации пятью годами в ряде случаев. К ним относится ситуация, когда страна, которая получает вооружение, в серьёзной степени не нарушает права человека. Также важно, чтобы не было риска того, что оружие используют против гражданского населения. Сюда же относится ситуация, когда страна не участвует во внутреннем или международном вооружённом конфликте.

"Реэкспорт воюющему государству был бы возможен, если бы оно воспользовалось собственным правом на самооборону в соответствии с международным правом, что должно быть установлено Генеральной Ассамблеей ООН и Советом Безопасности ООН. Последнее маловероятно из-за права вето постоянных членов Совбеза", — отмечает издание.