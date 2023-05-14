Восстановить сгоревшую часть завода Ferroni в Тольятти будет сложно, заявили власти
Мэр Тольятти: Восстановить сгоревшую часть завода Ferroni будет очень сложно
Пожар в покрасочном цехе предприятия по производству дверей Ferroni в Тольятти привёл к серьёзным последствиям и восстановить сгоревшую часть будет сложно. Об этом рассказал глава города Николай Ренц.
Территория завода Ferroni в Тольятти после пожара. Видео © t.me / Николай Ренц
"Сейчас идёт пролив территории, поражённой пожаром. Тяжёлые последствия, восстановить эту часть будет очень сложно", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, в результате происшествия никто не пострадал: весь персонал успели эвакуировать из здания. Мэр поблагодарил сотрудников МЧС за слаженную и оперативную работу.
Ранее Лайф писал, что в Тольятти вспыхнул крупный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. По предварительным данным, никто не пострадал. С огнём боролись 314 человек и почти 70 единиц техники. Причины пожара пока не известны. Его локализовали в 03:46 по местному времени.
t.me / Николай Ренц