Восстановить сгоревшую часть завода Ferroni в Тольятти будет сложно, заявили власти

Пожар в покрасочном цехе предприятия по производству дверей Ferroni в Тольятти привёл к серьёзным последствиям и восстановить сгоревшую часть будет сложно. Об этом рассказал глава города Николай Ренц.

Территория завода Ferroni в Тольятти после пожара. Видео © t.me / Николай Ренц

"Сейчас идёт пролив территории, поражённой пожаром. Тяжёлые последствия, восстановить эту часть будет очень сложно", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал: весь персонал успели эвакуировать из здания. Мэр поблагодарил сотрудников МЧС за слаженную и оперативную работу.