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14 мая, 01:33

Восстановить сгоревшую часть завода Ferroni в Тольятти будет сложно, заявили власти

Мэр Тольятти: Восстановить сгоревшую часть завода Ferroni будет очень сложно

Пожар в покрасочном цехе предприятия по производству дверей Ferroni в Тольятти привёл к серьёзным последствиям и восстановить сгоревшую часть будет сложно. Об этом рассказал глава города Николай Ренц.

Территория завода Ferroni в Тольятти после пожара. Видео © t.me / Николай Ренц

"Сейчас идёт пролив территории, поражённой пожаром. Тяжёлые последствия, восстановить эту часть будет очень сложно", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал: весь персонал успели эвакуировать из здания. Мэр поблагодарил сотрудников МЧС за слаженную и оперативную работу.

Площадь пожара на заводе Ferroni в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратов

Площадь пожара на заводе Ferroni в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратов

Ранее Лайф писал, что в Тольятти вспыхнул крупный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. По предварительным данным, никто не пострадал. С огнём боролись 314 человек и почти 70 единиц техники. Причины пожара пока не известны. Его локализовали в 03:46 по местному времени.

Обложка ©

t.me / Николай Ренц

Оксана Попова
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