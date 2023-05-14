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14 мая, 02:17

В МЧС назвали возможную причину пожара на заводе Ferroni в Тольятти

ГУ МЧС: Причиной пожара в Тольятти могло стать нарушение технологического процесса

Причиной пожара в покрасочном цехе на заводе Ferroni в Тольятти могло стать нарушение технологического процесса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.

"Предварительная причина пожара — нарушение технологического процесса", — передали в пресс-службе слова начальника регионального главка Олега Бойко.

Восстановить сгоревшую часть завода Ferroni в Тольятти будет сложно, заявили власти

Восстановить сгоревшую часть завода Ferroni в Тольятти будет сложно, заявили власти

Ранее Лайф писал, что в Тольятти вспыхнул крупный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. По предварительным данным, никто не пострадал. С огнём боролись 314 человек и почти 70 единиц техники. Причины пожара пока не известны. Его локализовали в 03:46 по местному времени.

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t.me / МЧС Самарской области

Арина Родионова
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