В МЧС назвали возможную причину пожара на заводе Ferroni в Тольятти
ГУ МЧС: Причиной пожара в Тольятти могло стать нарушение технологического процесса
Причиной пожара в покрасочном цехе на заводе Ferroni в Тольятти могло стать нарушение технологического процесса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.
"Предварительная причина пожара — нарушение технологического процесса", — передали в пресс-службе слова начальника регионального главка Олега Бойко.
Ранее Лайф писал, что в Тольятти вспыхнул крупный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. По предварительным данным, никто не пострадал. С огнём боролись 314 человек и почти 70 единиц техники. Причины пожара пока не известны. Его локализовали в 03:46 по местному времени.
t.me / МЧС Самарской области