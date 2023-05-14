В МЧС назвали возможную причину пожара на заводе Ferroni в Тольятти

Причиной пожара в покрасочном цехе на заводе Ferroni в Тольятти могло стать нарушение технологического процесса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Ранее Лайф писал, что в Тольятти вспыхнул крупный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. По предварительным данным, никто не пострадал. С огнём боролись 314 человек и почти 70 единиц техники. Причины пожара пока не известны. Его локализовали в 03:46 по местному времени.