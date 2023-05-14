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14 мая, 03:23

В Тольятти ликвидирован открытый огонь в покрасочном цехе на заводе Ferroni

МЧС: Открытое горение ликвидировано в покрасочном цехе в Тольятти

Пожарным удалось потушить открытое горение в покрасочном цехе предприятия по производству дверей Ferroni в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Ликвидация пожара в покрасочном цехе на заводе Ferroni в Тольятти. Видео © t.me / МЧС России

"06:45 (05:45 мск. — Прим. Лайфа) — ликвидация открытого горения на площади 20 тысяч квадратных метров", — пояснили в ведомстве.

В МЧС назвали возможную причину пожара на заводе Ferroni в Тольятти

В МЧС назвали возможную причину пожара на заводе Ferroni в Тольятти

Ранее Лайф писал, что в Тольятти вспыхнул крупный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. По предварительным данным, никто не пострадал. С огнём боролись 314 человек и почти 70 единиц техники. Причины пожара пока не известны. Его локализовали в 03:46 по местному времени.

Обложка ©

t.me / МЧС Самарской области

Анатолий Симоненко
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