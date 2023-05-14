В Тольятти ликвидирован открытый огонь в покрасочном цехе на заводе Ferroni
МЧС: Открытое горение ликвидировано в покрасочном цехе в Тольятти
Пожарным удалось потушить открытое горение в покрасочном цехе предприятия по производству дверей Ferroni в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Ликвидация пожара в покрасочном цехе на заводе Ferroni в Тольятти. Видео © t.me / МЧС России
"06:45 (05:45 мск. — Прим. Лайфа) — ликвидация открытого горения на площади 20 тысяч квадратных метров", — пояснили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что в Тольятти вспыхнул крупный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. По предварительным данным, никто не пострадал. С огнём боролись 314 человек и почти 70 единиц техники. Причины пожара пока не известны. Его локализовали в 03:46 по местному времени.
t.me / МЧС Самарской области