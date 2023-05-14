На участках для голосования в Турции умерло три человека

В Турции на участках для голосования скончалось трое человек. Инциденты произошли в разных провинциях. Об этом сообщает телеканал ТРТ.

Так, в Ризе, родной провинции нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, 64-летний сотрудник избирательной комиссии от правящей Партии справедливости развития Шереф Курт из-за приступа потерял сознание и упал на урну для бюллетеней. Граждане до прибытия медиков попытались оказать ему первую помощь. В больнице врачи констатировали смерть мужчины.

А в провинции Трабзон 75-летняя Айсель Улусой почувствовала себя плохо в кабинке для голосования на участке в уезде Акчабаат. Она потеряла сознание, медики констатировали смерть от сердечного приступа. В провинции Гиресун 85-летний мужчина внезапно потерял сознание возле урны для голосования. Несмотря на помощь врачей, спасти его не удалось. Он также скончался от инфаркта.