На участках для голосования в Турции умерло три человека
В Турции на участках для голосования скончалось трое человек. Инциденты произошли в разных провинциях. Об этом сообщает телеканал ТРТ.
Так, в Ризе, родной провинции нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, 64-летний сотрудник избирательной комиссии от правящей Партии справедливости развития Шереф Курт из-за приступа потерял сознание и упал на урну для бюллетеней. Граждане до прибытия медиков попытались оказать ему первую помощь. В больнице врачи констатировали смерть мужчины.
А в провинции Трабзон 75-летняя Айсель Улусой почувствовала себя плохо в кабинке для голосования на участке в уезде Акчабаат. Она потеряла сознание, медики констатировали смерть от сердечного приступа. В провинции Гиресун 85-летний мужчина внезапно потерял сознание возле урны для голосования. Несмотря на помощь врачей, спасти его не удалось. Он также скончался от инфаркта.
Напомним, голосование на президентских выборах в Турции стартовало сегодня утром. Претендентов на пост главы государства трое, но главная гонка ожидается между Эрдоганом и лидером Республиканской народной партии Кемалем Кылычдароглу, который вокруг себя объединил оппозицию. Есть вероятность, что будет второй тур.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN