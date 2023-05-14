Регион

Уведомления отключены

14 мая, 12:15

На участках для голосования в Турции умерло три человека

В Турции на участках для голосования скончалось трое человек. Инциденты произошли в разных провинциях. Об этом сообщает телеканал ТРТ.

Так, в Ризе, родной провинции нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, 64-летний сотрудник избирательной комиссии от правящей Партии справедливости развития Шереф Курт из-за приступа потерял сознание и упал на урну для бюллетеней. Граждане до прибытия медиков попытались оказать ему первую помощь. В больнице врачи констатировали смерть мужчины.

Эрдоган рассказал, как проходят выборы в Турции

Эрдоган рассказал, как проходят выборы в Турции

А в провинции Трабзон 75-летняя Айсель Улусой почувствовала себя плохо в кабинке для голосования на участке в уезде Акчабаат. Она потеряла сознание, медики констатировали смерть от сердечного приступа. В провинции Гиресун 85-летний мужчина внезапно потерял сознание возле урны для голосования. Несмотря на помощь врачей, спасти его не удалось. Он также скончался от инфаркта.

Напомним, голосование на президентских выборах в Турции стартовало сегодня утром. Претендентов на пост главы государства трое, но главная гонка ожидается между Эрдоганом и лидером Республиканской народной партии Кемалем Кылычдароглу, который вокруг себя объединил оппозицию. Есть вероятность, что будет второй тур.

Эрдоган раздал детям деньги на избирательном участке

Эрдоган раздал детям деньги на избирательном участке

Обложка ©

ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Иван Косицын
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров