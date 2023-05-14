Мирзов заявил, что ему было приятно забить гол в ворота "Спартака"

Игрок подмосковного футбольного клуба "Химки" Резиуан Мирзов заявил, что был рад забить гол в ворота "Спартака". Нападающий ранее выступал в составе красно-белых. При этом футболист отметил, что гол "Спартаку" не принципиальный для него.

"Было приятно забить команде, где я был и играл. "Спартак" — сильная команда, такая же, как и "Зенит". Я забивал обеим командам, но эмоции от голов одинаковые. Приятно забивать сильным соперникам", — приводит слова Мирзова "Спорт-Экспресс".