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14 мая, 13:54

Мирзов заявил, что ему было приятно забить гол в ворота "Спартака"

Игрок подмосковного футбольного клуба "Химки" Резиуан Мирзов заявил, что был рад забить гол в ворота "Спартака". Нападающий ранее выступал в составе красно-белых. При этом футболист отметил, что гол "Спартаку" не принципиальный для него.

"Было приятно забить команде, где я был и играл. "Спартак" — сильная команда, такая же, как и "Зенит". Я забивал обеим командам, но эмоции от голов одинаковые. Приятно забивать сильным соперникам", — приводит слова Мирзова "Спорт-Экспресс".

Мирзов ответил на вопрос о продлении контракта с "Химками"

Мирзов ответил на вопрос о продлении контракта с "Химками"

Напомним, "Химки" дома сыграли вничью со "Спартаком" в матче 27-го тура РПЛ. Встреча, которая прошла на "Арене-Химки", завершилась со счётом 1:1. Единственный гол в составе хозяев забил Резиуан Мирзов.

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t.me / fckhimki_official

Иван Косицын
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