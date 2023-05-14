В Тольятти почти сутки тушили пожар на заводе по выпуску дверей

В городе Тольятии Самарской области почти спустя сутки ликвидирован пожар в покрасочном цехе на заводе Ferroni. Площадь возгорания достигала 20 тысяч квадратных метров.

"В 20:33 по местному времени (19:33 мск) пожар в Тольятти ликвидирован", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.