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14 мая, 16:50

В Тольятти почти сутки тушили пожар на заводе по выпуску дверей

В Тольятти ликвидирован пожар в покрасочном цехе на заводе Ferroni

В городе Тольятии Самарской области почти спустя сутки ликвидирован пожар в покрасочном цехе на заводе Ferroni. Площадь возгорания достигала 20 тысяч квадратных метров.

"В 20:33 по местному времени (19:33 мск) пожар в Тольятти ликвидирован", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Восстановить сгоревшую часть завода Ferroni в Тольятти будет сложно, заявили власти

Восстановить сгоревшую часть завода Ferroni в Тольятти будет сложно, заявили власти

Напомним, возгорание в покрасочном цехе произошло вечером 13 мая. Площадь пожара быстро выросла с тысячи до 20 тысяч квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса. Причину выясняет прокуратура.

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ГУ МЧС по Самарской области

Андрей Григорьев
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