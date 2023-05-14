В Тольятти почти сутки тушили пожар на заводе по выпуску дверей
В Тольятти ликвидирован пожар в покрасочном цехе на заводе Ferroni
В городе Тольятии Самарской области почти спустя сутки ликвидирован пожар в покрасочном цехе на заводе Ferroni. Площадь возгорания достигала 20 тысяч квадратных метров.
"В 20:33 по местному времени (19:33 мск) пожар в Тольятти ликвидирован", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Напомним, возгорание в покрасочном цехе произошло вечером 13 мая. Площадь пожара быстро выросла с тысячи до 20 тысяч квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса. Причину выясняет прокуратура.
ГУ МЧС по Самарской области