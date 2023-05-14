ФК "Сочи" обыграл "Ростов" со счётом 1:0 в матче РПЛ

Со счётом 1:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги в игре между футбольными клубами "Ростов" и "Сочи" победу одержали последние — хозяева поля.

100-м по счёту за честь клуба матч стал для эквадорского полузащитника хозяев Кристиана Нобоа. Благодаря этой встрече "Сочи" с 37 очками занял девятую строчку. На третьем месте в таблице РПЛ оказался "Ростов". В следующем туре 21 мая он на выезде сыграет с "Краснодаром", а "Сочи" 22 мая выйдет в гостевом матче с "Пари Нижний Новгород".