ФК "Сочи" обыграл "Ростов" со счётом 1:0 в матче РПЛ
Со счётом 1:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги в игре между футбольными клубами "Ростов" и "Сочи" победу одержали последние — хозяева поля.
Единственный в этой игре гол забил Тимофей Шипунов (89). Голевую передачу на свой счёт записал Владислав Сарвели.
100-м по счёту за честь клуба матч стал для эквадорского полузащитника хозяев Кристиана Нобоа. Благодаря этой встрече "Сочи" с 37 очками занял девятую строчку. На третьем месте в таблице РПЛ оказался "Ростов". В следующем туре 21 мая он на выезде сыграет с "Краснодаром", а "Сочи" 22 мая выйдет в гостевом матче с "Пари Нижний Новгород".
Ранее Лайф писал, что "Ахмат" разгромил "Динамо" в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась 14 мая в Москве, закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.