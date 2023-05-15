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15 мая, 09:00

В "Ленкоме" сообщили об осложнениях у госпитализированного с инсультом Панфилова

Директор "Ленкома" Варшавер сообщил о развившейся пневмонии у Глеба Панфилова

<p>Обложка © ТАСС / EPA / URS FLUEELER</p>

Обложка © ТАСС / EPA / URS FLUEELER

Доставленный с инсультом в столичную больницу режиссёр и сценарист Глеб Панфилов теперь борется с пневмонией и продолжает лечение. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Глеб Анатольевич разговаривает, на всё реагирует, но сейчас у него развилась пневмония и врачи борются с этим заболеванием", пояснил он РИА "Новости".

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Напомним, 11 мая режиссёра Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом. Народному артисту РСФСР уже 88 лет. Накануне сообщалось о небольших улучшениях в его состоянии. Панфилов узнал сына, который находится рядом с ним, и подал знаки.

Татьяна Миссуми
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