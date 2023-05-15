В "Ленкоме" сообщили об осложнениях у госпитализированного с инсультом Панфилова

Доставленный с инсультом в столичную больницу режиссёр и сценарист Глеб Панфилов теперь борется с пневмонией и продолжает лечение. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Глеб Анатольевич разговаривает, на всё реагирует, но сейчас у него развилась пневмония и врачи борются с этим заболеванием", — пояснил он РИА "Новости".