В "Ленкоме" сообщили об осложнениях у госпитализированного с инсультом Панфилова
Директор "Ленкома" Варшавер сообщил о развившейся пневмонии у Глеба Панфилова
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Доставленный с инсультом в столичную больницу режиссёр и сценарист Глеб Панфилов теперь борется с пневмонией и продолжает лечение. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.
"Глеб Анатольевич разговаривает, на всё реагирует, но сейчас у него развилась пневмония и врачи борются с этим заболеванием", — пояснил он РИА "Новости".
Напомним, 11 мая режиссёра Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом. Народному артисту РСФСР уже 88 лет. Накануне сообщалось о небольших улучшениях в его состоянии. Панфилов узнал сына, который находится рядом с ним, и подал знаки.