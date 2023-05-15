Песков назвал уткой публикацию WP о "предложении Пригожина ВСУ"

Сообщения Washington Post о том, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы предлагал передать ВСУ информацию о российских войсках, похожи на утку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим", — отметил представитель Кремля, отказавшись комментировать публикацию.