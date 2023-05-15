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15 мая, 09:51

Песков назвал уткой публикацию WP о "предложении Пригожина ВСУ"

Сообщения Washington Post о том, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы предлагал передать ВСУ информацию о российских войсках, похожи на утку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим", — отметил представитель Кремля, отказавшись комментировать публикацию.

Напомним, газета Washington Post со ссылкой на данные американской разведки заявила, что Евгений Пригожин зимой якобы предлагал Киеву раскрыть данные о позициях российских войск, если тот согласится отвести своих военных от Артёмовска (украинское название Бахмут).

Житель Артёмовска рассказал, как ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми

Житель Артёмовска рассказал, как ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми

Тем временем бойцы подразделения "Вагнер" продолжают движение вперёд в Артёмовске, чтобы окончательно освободить город от присутствия ВСУ. Как рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, наши военные уже заняли важные высотки в западном секторе.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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