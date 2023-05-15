Суд отправил в СИЗО подозреваемого в диверсии жителя Новосибирска

Ленинский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО россиянина Скоробогатова, подозреваемого в совершении диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда от 15 мая 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, Скоробогатову В.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 12 июля 2023 года", — говорится в опубликованном сообщении.

Против Скоробогатова заведено уголовное дело по статье "Диверсия", ему грозит до 20 лет лишения свободы. Преступлением занимается отдел по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.