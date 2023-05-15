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15 мая, 18:48

Би-би-си отредактировала новость о планах Британии поставить ВСУ сотни ракет

Британская медиакорпорация Би-би-си внесла кардинальные изменения в новость, в которой сообщала о "передаче сотен ракет большой дальности Украине" в дополнение к уже отгруженным ранее Storm Shadow.

Согласно новой версии публикации, которая появилась вечером 15 мая, очередной пакет помощи Незалежной будет содержать лишь боезапас для систем ПВО. О ракетах журналисты уже не упоминают.

В Британии оценили способность ракет Storm Shadow изменить ситуацию в зоне СВО

В Британии оценили способность ракет Storm Shadow изменить ситуацию в зоне СВО

Напомним, согласно распространённому заявлению канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака, Великобритания планирует передать Украине сотни новых зенитно-ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов. Причём на прошлой неделе Лондон уже поставлял в зону СВО авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность их действия позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России.

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Unsplash

Ольга Платонова
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