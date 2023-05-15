Маньяк-любовник жестоко избил россиянку, вытащив её за волосы из троллейбуса
Лайф публикует видео нападения мужчины на сожительницу в троллейбусе Петербурга
Жестокое избиение женщины сожителем в Санкт-Петербурге, когда мужчина напал на женщину в троллейбусе, оказалось запечатлённым на видео. Лайф публикует эти кадры.
Нападение на россиянку в троллейбусе попало на камеру. Видео © LIFE
Мужчина подкараулил женщину на остановке и забежал за ней в троллейбус. Та попыталась спрятаться, однако разъярённый бывший сожитель поймал её за волосы, вытащил на тротуар и стал избивать руками и ногами. Позднее он решил добить пострадавшую уже в больнице, напав на неё с ножом.
Сейчас преступник задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы, колото-резаное ранение мягких тканей позвоночника и левого плеча.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге грабитель напал на 80-летнюю пенсионерку и сломал ей руку. Момент нападения попал на видео.
LIFE