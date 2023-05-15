Маньяк-любовник жестоко избил россиянку, вытащив её за волосы из троллейбуса

Жестокое избиение женщины сожителем в Санкт-Петербурге, когда мужчина напал на женщину в троллейбусе, оказалось запечатлённым на видео. Лайф публикует эти кадры.

Мужчина подкараулил женщину на остановке и забежал за ней в троллейбус. Та попыталась спрятаться, однако разъярённый бывший сожитель поймал её за волосы, вытащил на тротуар и стал избивать руками и ногами. Позднее он решил добить пострадавшую уже в больнице, напав на неё с ножом.