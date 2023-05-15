В США заговорили о будущем провале контрнаступления ВСУ

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер прокомментировал планируемое наступление ВСУ. По его мнению, оно не состоится по причине нехватки боеприпасов и слабости украинской армии.

В статье для Sputnik Риттер указал, что НАТО поставило более 98% техники, обещанной Украине прошлой осенью. В помощь Незалежной поступило 1550 единиц бронетехники, 230 танков и огромное количество боеприпасов. Кроме того, альянс обеспечил подготовку более 30 тысяч военнослужащих. Это позволило Украине сформировать девять свежих бригад боевых сил, которые, однако, не смогут оказать ощутимого эффекта.

"Украинский президент в настоящее время находится в турне по Европе, где оказывает давление на своих союзников по НАТО с целью получения ещё большей военной помощи. Соединённые Штаты, Германия и Франция пообещали увеличить объём военной помощи Украине. Вопрос, который остаётся, заключается в том, когда Украина поверит, что у неё достаточно сил для проведения успешной наступательной операции. Ответ: более чем вероятно, никогда", — пишет бывший американский разведчик.

По его словам, все старания союзников Украины сведены на нет "за счёт возросшего профессионализма российских военных и внедрения новых тактик", заключил Риттер.