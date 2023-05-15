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15 мая, 19:58

В США заговорили о будущем провале контрнаступления ВСУ

Американский экс-разведчик Риттер усомнился в возможности контрнаступления ВСУ

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер прокомментировал планируемое наступление ВСУ. По его мнению, оно не состоится по причине нехватки боеприпасов и слабости украинской армии.

В статье для Sputnik Риттер указал, что НАТО поставило более 98% техники, обещанной Украине прошлой осенью. В помощь Незалежной поступило 1550 единиц бронетехники, 230 танков и огромное количество боеприпасов. Кроме того, альянс обеспечил подготовку более 30 тысяч военнослужащих. Это позволило Украине сформировать девять свежих бригад боевых сил, которые, однако, не смогут оказать ощутимого эффекта.

"Украинский президент в настоящее время находится в турне по Европе, где оказывает давление на своих союзников по НАТО с целью получения ещё большей военной помощи. Соединённые Штаты, Германия и Франция пообещали увеличить объём военной помощи Украине. Вопрос, который остаётся, заключается в том, когда Украина поверит, что у неё достаточно сил для проведения успешной наступательной операции. Ответ: более чем вероятно, никогда", — пишет бывший американский разведчик.

Раскрыта основная причина будущего провала украинского контрнаступления

Раскрыта основная причина будущего провала украинского контрнаступления

По его словам, все старания союзников Украины сведены на нет "за счёт возросшего профессионализма российских военных и внедрения новых тактик", заключил Риттер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для начала разрекламированного контрнаступления. По какой причине на этот раз атаку приходится отсрочить, он говорить не стал. При этом Зеленский уже просил у Запада больше бронетехники и чуть-чуть времени для подготовки к наступлению. Он пояснял, что Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей".

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Wikimedia

Ольга Платонова
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