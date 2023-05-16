Американский генерал объяснил, почему ВСУ откладывают контрнаступление

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг считает, что украинские войска не начинают контрнаступление из-за высоких рисков и сложности операции. Своё мнение он выразил в статье для газеты The Washington Post.

"Наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей манёвренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надёжных линий снабжения", — подчеркнул Хертлинг, добавив, что ВСУ ещё не выполняли ничего похожего в таких масштабах.

Ссылаясь на свой опыт, он отметил, что даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки. Хертлинг добавил, что контрнаступление связано с высокими рисками, так как, когда бойцам говорят идти в атаку, "отозвать их уже невозможно".