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16 мая, 05:18

Американский генерал объяснил, почему ВСУ откладывают контрнаступление

Генерал США Хертлинг: ВСУ долго готовятся к наступлению из-за больших рисков

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг считает, что украинские войска не начинают контрнаступление из-за высоких рисков и сложности операции. Своё мнение он выразил в статье для газеты The Washington Post.

"Наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей манёвренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надёжных линий снабжения", — подчеркнул Хертлинг, добавив, что ВСУ ещё не выполняли ничего похожего в таких масштабах.

Ссылаясь на свой опыт, он отметил, что даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки. Хертлинг добавил, что контрнаступление связано с высокими рисками, так как, когда бойцам говорят идти в атаку, "отозвать их уже невозможно".

В США заговорили о будущем провале контрнаступления ВСУ

В США заговорили о будущем провале контрнаступления ВСУ

Накануне украинский президент Владимир Зеленский снова заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для начала контрнаступления. При этом меньше недели назад он уже просил у Запада больше бронетехники и чуть-чуть времени для подготовки к операции. По мнению авторов портала Asia Times, наступление Киева закончится провалом по причине отсутствия неожиданности.

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Telegram / ВСУ

Никита Никонов
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