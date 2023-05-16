"Пропавшая" россиянка на самом деле не была на Филиппинах

"Пропавшая" на Филиппинах россиянка Юлия Чумак на самом деле не ездила в эту страну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"История с якобы исчезновением на Филиппинах россиянки Юлии Чумак завершилась, как оказалось, не начинаясь. Причиной мнимого исчезновения, вероятно, стали вопросы личного характера", — заявил собеседник агентства.

Он рассказал, что с девушкой уже удалось связаться, однако подробности инцидента пока неизвестны. По его словам, семья отказалась от публичного разъяснения ситуации.