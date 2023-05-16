"Пропавшая" россиянка на самом деле не была на Филиппинах
ТАСС: "Пропавшая" россиянка не приезжала на Филиппины
"Пропавшая" на Филиппинах россиянка Юлия Чумак на самом деле не ездила в эту страну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"История с якобы исчезновением на Филиппинах россиянки Юлии Чумак завершилась, как оказалось, не начинаясь. Причиной мнимого исчезновения, вероятно, стали вопросы личного характера", — заявил собеседник агентства.
Он рассказал, что с девушкой уже удалось связаться, однако подробности инцидента пока неизвестны. По его словам, семья отказалась от публичного разъяснения ситуации.
Ранее сообщалось, что 23-летняя Юлия Чумак якобы приехала в Манилу для устройства на работу в IT-компанию, однако перестала выходить на связь. Были выдвинуты разные версии её пропажи, не исключалось, что она могла попасть в секс-рабство к местному картелю. Работодатель Юлии не смог ничего сказать о её возможном местонахождении, а сотрудники авиакомпании вообще не нашли её в базе данных. 10 мая стало известно, что девушка найдена живой.
Telegram / Mash