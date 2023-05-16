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16 мая, 12:08

"Пропавшая" россиянка на самом деле не была на Филиппинах

ТАСС: "Пропавшая" россиянка не приезжала на Филиппины

"Пропавшая" на Филиппинах россиянка Юлия Чумак на самом деле не ездила в эту страну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"История с якобы исчезновением на Филиппинах россиянки Юлии Чумак завершилась, как оказалось, не начинаясь. Причиной мнимого исчезновения, вероятно, стали вопросы личного характера", — заявил собеседник агентства.

Он рассказал, что с девушкой уже удалось связаться, однако подробности инцидента пока неизвестны. По его словам, семья отказалась от публичного разъяснения ситуации.

Мать пропавшей на Филиппинах россиянки получила странное сообщение

Мать пропавшей на Филиппинах россиянки получила странное сообщение

Ранее сообщалось, что 23-летняя Юлия Чумак якобы приехала в Манилу для устройства на работу в IT-компанию, однако перестала выходить на связь. Были выдвинуты разные версии её пропажи, не исключалось, что она могла попасть в секс-рабство к местному картелю. Работодатель Юлии не смог ничего сказать о её возможном местонахождении, а сотрудники авиакомпании вообще не нашли её в базе данных. 10 мая стало известно, что девушка найдена живой.

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Telegram / Mash

Николь Вербер
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