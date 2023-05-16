Аноним сообщил о фуре, перевозившей ПЗРК для уничтожения Ми-8 под Брянском

В администрацию Брянска поступило анонимное сообщение, в котором говорилось, что упавший в регионе российский Ми-8 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса, который якобы перевозился в фуре, пишет SHOT.

"ПЗРК, из которого сбили Ми-8 в Брянской области, находился в фуре — она сейчас в Мытищах", — говорилось в тексте.