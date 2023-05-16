Аноним сообщил о фуре, перевозившей ПЗРК для уничтожения Ми-8 под Брянском
Фура, в которой якобы перевозился ПЗРК. Фото © SHOT
В администрацию Брянска поступило анонимное сообщение, в котором говорилось, что упавший в регионе российский Ми-8 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса, который якобы перевозился в фуре, пишет SHOT.
"ПЗРК, из которого сбили Ми-8 в Брянской области, находился в фуре — она сейчас в Мытищах", — говорилось в тексте.
Силовики разыскали большегруз, он нашёлся не в Подмосковье, а в Адлере. Водитель был удивлён и сказал, что не доставлял оружие. Следов ПЗРК найдено не было и после тщательного осмотра фуры.
Напомним, 13 мая в Брянской области потерпели крушение несколько российских летательных аппаратов. Су-34 рухнул у границы, а в городе Клинцы упал Ми-8. Погибло два человека. По одной из версий, авиатехнику сбили из украинского ПЗРК. В Госдуме призвали дождаться итогов расследования.