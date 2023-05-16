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16 мая, 16:45
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Аноним сообщил о фуре, перевозившей ПЗРК для уничтожения Ми-8 под Брянском

<p>Фура, в которой якобы перевозился ПЗРК. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/51476" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фура, в которой якобы перевозился ПЗРК. Фото © SHOT

В администрацию Брянска поступило анонимное сообщение, в котором говорилось, что упавший в регионе российский Ми-8 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса, который якобы перевозился в фуре, пишет SHOT.

"ПЗРК, из которого сбили Ми-8 в Брянской области, находился в фуре — она сейчас в Мытищах", — говорилось в тексте.

Силовики разыскали большегруз, он нашёлся не в Подмосковье, а в Адлере. Водитель был удивлён и сказал, что не доставлял оружие. Следов ПЗРК найдено не было и после тщательного осмотра фуры.

Глава Брянской области рассказал о последствиях крушения вертолёта

Глава Брянской области рассказал о последствиях крушения вертолёта

Напомним, 13 мая в Брянской области потерпели крушение несколько российских летательных аппаратов. Су-34 рухнул у границы, а в городе Клинцы упал Ми-8. Погибло два человека. По одной из версий, авиатехнику сбили из украинского ПЗРК. В Госдуме призвали дождаться итогов расследования.

Татьяна Миссуми
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