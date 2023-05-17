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Опубликовано 17 мая 2023, 00:59

Москалькова поддержала инициативу отмены наказания за лайки

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласилась с предложением депутатов от партии "Новые люди" отменить наказание за лайки в социальных сетях. По её мнению, к решению этого вопроса необходимо подойти "дифференцированно".

"Есть человек, который сформулировал позицию и оформил в виде поста, и есть тот, кто лайкнул и даже не осознал, что в этом посте. Нельзя одинаково оценивать само действие по формулированию позиции и эмоцию, реакцию на этот пост", — передаёт её слова пресс-служба партии.

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В России могут законодательно запретить привлекать к ответственности за лайки в соцсетях

Ранее Татьяна Москалькова поддержала уравнивание социальных льгот для участников СВО. Инициатива исходила от президента РФ Владимира Путина. Ещё в январе этого года он подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих.

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Wikimedia

Ольга Платонова
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