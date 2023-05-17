Москалькова поддержала инициативу отмены наказания за лайки

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласилась с предложением депутатов от партии "Новые люди" отменить наказание за лайки в социальных сетях. По её мнению, к решению этого вопроса необходимо подойти "дифференцированно".

"Есть человек, который сформулировал позицию и оформил в виде поста, и есть тот, кто лайкнул и даже не осознал, что в этом посте. Нельзя одинаково оценивать само действие по формулированию позиции и эмоцию, реакцию на этот пост", — передаёт её слова пресс-служба партии.