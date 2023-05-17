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17 мая, 09:18

РПЦ утвердила молитву для поиска работы

Синод РПЦ утвердил молитву для ищущих работу

Синод Русской православной церкви утвердил молитву для тех, кто ищет работу. Об этом сообщили в пресс-службе Церкви. В молебном пении "по случаю поиска работы" просят подать человеку благое дело, чтобы человек принёс достойные плоды и преуспевал в исполнении заповедей и любви к Богу.

"Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь", гласит её текст.

Глава раскольников требует уничтожить дух "русского мира" в Киево-Печерской лавре

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Ранее Священный синод РПЦ постановил принять Бердянскую епархию Украинской православной церкви в подчинение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Синоду РПЦ. Решение было принято после обращения священнослужителей в связи с фактическим бегством прошлого руководства.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Матвей Константинов
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