В Кремле призвали не заниматься домыслами о судьбе зерновой сделки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не заниматься домыслами о судьбе зерновой сделки, а дождаться официального решения. Об этом он сказал, комментируя перспективы соглашения и вероятность выхода из него России.

"Не думаю, что здесь уместны какие-либо гипотетические рассуждения, вы знаете, что пока решение не озвучивалось, здесь просто нужно дождаться, когда оно будет объявлено", — пояснил представитель Кремля.