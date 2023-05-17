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Регион
Опубликовано 17 мая 2023, 09:47

В Кремле призвали не заниматься домыслами о судьбе зерновой сделки

Песков призвал не заниматься "гипотетическими рассуждениями" о зерновой сделке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не заниматься домыслами о судьбе зерновой сделки, а дождаться официального решения. Об этом он сказал, комментируя перспективы соглашения и вероятность выхода из него России.

"Не думаю, что здесь уместны какие-либо гипотетические рассуждения, вы знаете, что пока решение не озвучивалось, здесь просто нужно дождаться, когда оно будет объявлено", пояснил представитель Кремля.

В МИД сообщили, на что должно опираться решение о продлении зерновой сделки
В МИД сообщили, на что должно опираться решение о продлении зерновой сделки

Напомним, зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. В марте 2023 года соглашение было продлено до 18 мая, однако Москва заявила, что может выйти из него в связи с неисполнением российской части сделки.

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Getty Images / Ahmad Said

Александр Юнашев
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