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Регион
Опубликовано 17 мая 2023, 15:22

Депутат-шахматист признался, что не осмелился бы сыграть с коллегой-гроссмейстером Карповым

Депутат Камнев признался, что не стал бы играть с гроссмейстером Карповым

Депутат от КПРФ Георгий Камнев признался нашему корреспонденту, что не осмелился бы сыграть в шахматы с коллегой-гроссмейстером Анатолием Карповым. По его словам, 12-й чемпион мира по шахматам в любом случае поставил бы ему мат.

Депутат Камнев признался, что не стал бы играть с гроссмейстером Карповым. Видео © LIFE

"Нет (не решился бы сесть за стол с Карповым. — Прим. Лайфа). Думаю, результат всем известен заранее", — отметил Камнев.

Он рассказал, что играет в шахматы на любительском уровне, особенно любит скоротать время за игрой на отдыхе дома. Кроме того, чтобы повысить свой скил, депутат иногда смотрит передачи про шахматы.

Вместе с тем он намекнул, что ему стало неловко от такого количества внимания, отметив, что есть и другие насущные и "более серьёзные" вопросы, требующие обсуждений, нежели обычный человек, который "поиграл в шахматы".

"Я говорю, если бы я там целый день играл — это одна история. И здесь я буквально два хода сделал", — добавил политик.

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Напомним, на вчерашнем заседании Госдумы депутат от КПРФ Георгий Камнев сыграл в шахматы в онлайн-формате на смартфоне. Мы публиковали видео, которое тут же разлетелось по всем соцсетям. К слову, сам Камнев заявил, что не занимался ничем таким во время заседания, а якобы сделал пару ходов ещё до его начала.

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Николь Вербер
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