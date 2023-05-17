Депутат-шахматист признался, что не осмелился бы сыграть с коллегой-гроссмейстером Карповым

Депутат от КПРФ Георгий Камнев признался нашему корреспонденту, что не осмелился бы сыграть в шахматы с коллегой-гроссмейстером Анатолием Карповым. По его словам, 12-й чемпион мира по шахматам в любом случае поставил бы ему мат.

Депутат Камнев признался, что не стал бы играть с гроссмейстером Карповым. Видео © LIFE

"Нет (не решился бы сесть за стол с Карповым. — Прим. Лайфа). Думаю, результат всем известен заранее", — отметил Камнев.

Он рассказал, что играет в шахматы на любительском уровне, особенно любит скоротать время за игрой на отдыхе дома. Кроме того, чтобы повысить свой скил, депутат иногда смотрит передачи про шахматы.

Вместе с тем он намекнул, что ему стало неловко от такого количества внимания, отметив, что есть и другие насущные и "более серьёзные" вопросы, требующие обсуждений, нежели обычный человек, который "поиграл в шахматы".

"Я говорю, если бы я там целый день играл — это одна история. И здесь я буквально два хода сделал", — добавил политик.