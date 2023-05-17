Публицист Кот: Глава украинской разведки открыто признался в терроризме
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Обложка © Gian Marco Benedetto / Anadolu Agency
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, взяв ответственность за покушения на российских публичных деятелей, открыто признался в терроризме. Так считает публицист и политолог Юрий Кот.
"Заявление Кирилла Буданова нужно воспринимать исключительно как самоизобличение и признание в том, что украинское ГУР является террористической организацией. То же самое, собственно, можно сказать и про саму Украину: решение назвать её таковой не просто назрело, а уже перезрело", — заявил он РИА ФАН.
Эксперт подметил, что, исходя из вышесказанного, пособником терроризма можно считать любого, кто оказывает поддержку киевскому режиму. К самому интервью главы ГУР Кот рекомендует относиться как к операции ЦИПСО, цель которой — вносить раздор в российское общество.
Публицист обратил внимание, что в результате операций украинской разведки погибают невинные люди, как в случае с трагической гибелью Дарьи Дугиной или с постоянными обстрелами мирных жителей в новых регионах России.
"И я хотел бы напомнить Буданову и подобным ему лицам, что ещё никогда в мировой истории та сторона, которая использует террор, не побеждала! И сейчас не победит!" — добавил Кот.
Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что его ведомство стоит за терактами в отношении ряда публичных лиц в России. Он заявил, что Киев "достал уже многих, в том числе и медийных личностей". Представитель ООН в ответ напомнил о недопустимости террористических актов.