Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, взяв ответственность за покушения на российских публичных деятелей, открыто признался в терроризме. Так считает публицист и политолог Юрий Кот.

"Заявление Кирилла Буданова нужно воспринимать исключительно как самоизобличение и признание в том, что украинское ГУР является террористической организацией. То же самое, собственно, можно сказать и про саму Украину: решение назвать её таковой не просто назрело, а уже перезрело", — заявил он РИА ФАН.

Эксперт подметил, что, исходя из вышесказанного, пособником терроризма можно считать любого, кто оказывает поддержку киевскому режиму. К самому интервью главы ГУР Кот рекомендует относиться как к операции ЦИПСО, цель которой — вносить раздор в российское общество.

Публицист обратил внимание, что в результате операций украинской разведки погибают невинные люди, как в случае с трагической гибелью Дарьи Дугиной или с постоянными обстрелами мирных жителей в новых регионах России.