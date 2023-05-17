Экс-премьер Пакистана Хан сообщил, что полиция окружила его дом
Полиция окружила дом бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана. Об этом он сообщил своим подписчиками в соцсетях.
"Возможно, это моё последнее сообщение перед очередным арестом. Полиция окружила мой дом", — написал он в "Твиттере".
70-летний Имран Хан с 2018 года был премьер-министром Пакистана, пока в апреле 2022 года парламент страны не вынес ему вотум недоверия и не освободил от должности. Позже он был признан виновным в продаже 52 ценностей из государственной сокровищницы, а также в сокрытии полученных подарков. Против Хана завели десятки уголовных дел, что привело к массовым акциям протеста. 9 мая его задержали по прибытии в здание суда для дачи залогов, однако Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным.