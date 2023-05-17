Экс-премьер Пакистана Хан сообщил, что полиция окружила его дом

Полиция окружила дом бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана. Об этом он сообщил своим подписчиками в соцсетях.

"Возможно, это моё последнее сообщение перед очередным арестом. Полиция окружила мой дом", — написал он в "Твиттере".