Суд признал законным включение движения "Весна" в список экстремистских

"Суд рассмотрел апелляцию на решение санкт-петербургского суда включить движение "Весна" в перечень экстремистских организаций и решил оставить его без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения", — цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник подал иск о признании движения экстремистским в сентябре прошлого года. В прокуратуре заявили, что его деятельность "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя" страны. Для достижения своих целей движение использует незаконные акции с применением насилия к сотрудникам органов правопорядка, заметили тогда в ведомстве. В декабре суд удовлетворил иск. До этого, в октябре, "Весну" включили в реестр иноагентов. Росфинмониторинг также добавил организацию в список террористов и экстремистов.