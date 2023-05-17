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17 мая, 14:54

Суд признал законным включение движения "Весна" в список экстремистских

В Санкт-Петербурге Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционную жалобу движения "Весна"* на признание его экстремистской организацией. Решение вступило в силу.

"Суд рассмотрел апелляцию на решение санкт-петербургского суда включить движение "Весна" в перечень экстремистских организаций и решил оставить его без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения", — цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник подал иск о признании движения экстремистским в сентябре прошлого года. В прокуратуре заявили, что его деятельность "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя" страны. Для достижения своих целей движение использует незаконные акции с применением насилия к сотрудникам органов правопорядка, заметили тогда в ведомстве. В декабре суд удовлетворил иск. До этого, в октябре, "Весну" включили в реестр иноагентов. Росфинмониторинг также добавил организацию в список террористов и экстремистов.

Росфинмониторинг включил Легион "Свобода России" в перечень экстремистов

Росфинмониторинг включил Легион "Свобода России" в перечень экстремистов

*Деятельность движения "Весна" признана экстремистской и запрещена на территории РФ, организация внесена в реестр иноагентов.

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Никита Никонов
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