15-й день лунного календаря: что можно и чего нельзя делать 18 мая
Когда наперёд знаешь, что принесёт тебе удачу, а что нет, то прожить день становится гораздо легче. Предлагаем вашему вниманию небольшую инструкцию, как правильно прожить 15-е лунные сутки.
Согласно народному календарю 18 мая — день Арины Капустницы, или, иначе, Арины Рассадницы. Как ясно из названия, именно сегодня по традиции сажали огурцы и капусту. В христианстве же этого числа чтят икону Пресвятой Богородицы "Неупиваемая чаша".
Чего ждать от 15-х лунных суток 18 мая 2023 года?
Что сулят 15-е лунные сутки 18 мая 2023 года? Фото © Freepik
День 15-х лунных суток энергичный и довольно деятельный. А потому удачен для всех насущных дел. Тем, кого беспокоит духовный рост, можно не волноваться, возможностей для развития будет множество. Также, согласно астрологическим прогнозам, следует поработать над своей кармой: это даст возможность завершить лунный цикл в гармонии с собой и миром.
Луна идёт на убыль, а вместе с нею — и наши силы. 18 мая неплохо было бы подвести итоги и уменьшить нагрузку на организм. Ночное светило сегодня находится в знаке Тельца — это способствует росту мыслительных способностей, однако усиливается и чувство лени. Отчего работать будет тяжело, захочется больше уюта и домашнего тепла. Для активных и целеустремлённых людей четверг, 18 мая, станет удачным временем. Любой проект, дело, задача, которую вы пытаетесь осуществить, ждёт успех.
15-е лунные сутки 18 мая 2023 года: что можно делать?
Что можно делать в 15-е лунные сутки 18 мая 2023 года? Фото © Freepik / prostooleh
15-е лунные сутки — весьма удачный день для многих важных и не очень занятий, которые помогут прожить этот день с максимальной пользой. Рассказываем.
- 18 мая — благополучный день для работы с документами, продажи и покупки недвижимости.
- Для духовных практик, также можно пообщаться с психологом или коучем. Это пойдёт на пользу.
- Не стоит сидеть дома, в четверг следует прогуляться на свежем воздухе.
- Это в целом чудесное время, чтобы заняться своим здоровьем, поработать над фигурой.
- 18 мая — отличный день, чтобы поставить спортивный рекорд.
- Сегодня можно постирать и прибрать в доме.
- Поухаживать также и за собой, сходить к косметологу.
- Астрологические сигналы 15-х лунных суток настраивают на отменные результаты в области самообучения, развития талантов, занятий творческой деятельностью.
- Сегодня можно смело заняться ремонтом или строительством, реализовать давно задуманную перестановку или приобрести новую мебель.
- А также это благоприятный период для подведения итогов. Завершите все свои дела вместе с лунным циклом.
15-е лунные сутки 18 мая 2023 года: чего делать нельзя?
Чего нельзя делать в 15-е лунные сутки 18 мая 2023 года? Фото © Freepik / gpointstudio
Есть в этот день и некоторые дела, которых лучше избежать, так как ничего хорошего от этого всё равно не выйдет.
- 18 мая не стоит заниматься сексом, это не принесёт никакого удовольствия.
- Нельзя стричь волосы, особенно очень коротко. Делать маникюр.
- Четверг — не лучшее время, чтобы уволиться с работы. Могут возникнуть проблемы на новом месте или вовсе не сможете долго устроиться.
- Просить повышения тоже лучше не стоит. Можете навлечь гнев начальства.
- Отправляться в путешествие в четверг, 18 мая, тоже не стоит.
- Также нельзя употреблять алкоголь.
- Пассивный отдых не пойдёт вам на пользу, лучше провести время более активно: это повысит здоровье.
- Не стоит сегодня — 18 мая — спешить в делах. Лучше всё взвесить и ещё раз подумать.
Народные приметы на четверг, 18 мая 2023 года
Какие приметы существуют на праздник Арины Капустницы, 18 мая? Фото © Freepik
Есть для этого дня и свои интересные приметы, перечислим несколько.
- Если весь день моросит дождь, значит, плохая погода продлится долго.
- Видите, как кошка ест траву, — к скорому дождю.
- Если 18-го идёт дождь, то следует ждать хорошего урожая зерновых.
- А вот если не поют птицы, то это к скорому ненастью.
- Если же в этот день гроза — будет хороший урожай капусты.
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