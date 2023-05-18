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18 мая, 09:04

15-й день лунного календаря: что можно и чего нельзя делать 18 мая

Когда наперёд знаешь, что принесёт тебе удачу, а что нет, то прожить день становится гораздо легче. Предлагаем вашему вниманию небольшую инструкцию, как правильно прожить 15-е лунные сутки.

Согласно народному календарю 18 мая — день Арины Капустницы, или, иначе, Арины Рассадницы. Как ясно из названия, именно сегодня по традиции сажали огурцы и капусту. В христианстве же этого числа чтят икону Пресвятой Богородицы "Неупиваемая чаша".

Чего ждать от 15-х лунных суток 18 мая 2023 года?

Что сулят 15-е лунные сутки 18 мая 2023 года? Фото © Freepik

Что сулят 15-е лунные сутки 18 мая 2023 года? Фото © Freepik

День 15-х лунных суток энергичный и довольно деятельный. А потому удачен для всех насущных дел. Тем, кого беспокоит духовный рост, можно не волноваться, возможностей для развития будет множество. Также, согласно астрологическим прогнозам, следует поработать над своей кармой: это даст возможность завершить лунный цикл в гармонии с собой и миром.

Луна идёт на убыль, а вместе с нею — и наши силы. 18 мая неплохо было бы подвести итоги и уменьшить нагрузку на организм. Ночное светило сегодня находится в знаке Тельца — это способствует росту мыслительных способностей, однако усиливается и чувство лени. Отчего работать будет тяжело, захочется больше уюта и домашнего тепла. Для активных и целеустремлённых людей четверг, 18 мая, станет удачным временем. Любой проект, дело, задача, которую вы пытаетесь осуществить, ждёт успех.

15-е лунные сутки 18 мая 2023 года: что можно делать?

Что можно делать в 15-е лунные сутки 18 мая 2023 года? Фото © Freepik / prostooleh

Что можно делать в 15-е лунные сутки 18 мая 2023 года? Фото © Freepik / prostooleh

15-е лунные сутки — весьма удачный день для многих важных и не очень занятий, которые помогут прожить этот день с максимальной пользой. Рассказываем.

  • 18 мая — благополучный день для работы с документами, продажи и покупки недвижимости.
  • Для духовных практик, также можно пообщаться с психологом или коучем. Это пойдёт на пользу.
  • Не стоит сидеть дома, в четверг следует прогуляться на свежем воздухе.
  • Это в целом чудесное время, чтобы заняться своим здоровьем, поработать над фигурой.
  • 18 мая — отличный день, чтобы поставить спортивный рекорд.
  • Сегодня можно постирать и прибрать в доме.
  • Поухаживать также и за собой, сходить к косметологу.
  • Астрологические сигналы 15-х лунных суток настраивают на отменные результаты в области самообучения, развития талантов, занятий творческой деятельностью.
  • Сегодня можно смело заняться ремонтом или строительством, реализовать давно задуманную перестановку или приобрести новую мебель.
  • А также это благоприятный период для подведения итогов. Завершите все свои дела вместе с лунным циклом.

15-е лунные сутки 18 мая 2023 года: чего делать нельзя?

Чего нельзя делать в 15-е лунные сутки 18 мая 2023 года? Фото © Freepik / gpointstudio

Чего нельзя делать в 15-е лунные сутки 18 мая 2023 года? Фото © Freepik / gpointstudio

Есть в этот день и некоторые дела, которых лучше избежать, так как ничего хорошего от этого всё равно не выйдет.

  • 18 мая не стоит заниматься сексом, это не принесёт никакого удовольствия.
  • Нельзя стричь волосы, особенно очень коротко. Делать маникюр.
  • Четверг — не лучшее время, чтобы уволиться с работы. Могут возникнуть проблемы на новом месте или вовсе не сможете долго устроиться.
  • Просить повышения тоже лучше не стоит. Можете навлечь гнев начальства.
  • Отправляться в путешествие в четверг, 18 мая, тоже не стоит.
  • Также нельзя употреблять алкоголь.
  • Пассивный отдых не пойдёт вам на пользу, лучше провести время более активно: это повысит здоровье.
  • Не стоит сегодня — 18 мая — спешить в делах. Лучше всё взвесить и ещё раз подумать.

Народные приметы на четверг, 18 мая 2023 года

Какие приметы существуют на праздник Арины Капустницы, 18 мая? Фото © Freepik

Какие приметы существуют на праздник Арины Капустницы, 18 мая? Фото © Freepik

Есть для этого дня и свои интересные приметы, перечислим несколько.

  • Если весь день моросит дождь, значит, плохая погода продлится долго.
  • Видите, как кошка ест траву, — к скорому дождю.
  • Если 18-го идёт дождь, то следует ждать хорошего урожая зерновых.
  • А вот если не поют птицы, то это к скорому ненастью.
  • Если же в этот день гроза — будет хороший урожай капусты.

Ранее Лайф рассказывал, мужчины каких пяти знаков зодиака оказываются самыми лучшими отцами. Обеспечить полноценное и правильное детство обязаны как мама, так и папа. И понять, получится ли из конкретного мужчины хороший отец, можно не только по его характеристикам, но и по гороскопу.

Рунический гороскоп: какой окажется неделя с 15 по 21 мая для всех знаков зодиака

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Freepik / master1305

Екатерина Селиванова
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