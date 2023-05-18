15-й день лунного календаря: что можно и чего нельзя делать 18 мая

Согласно народному календарю 18 мая — день Арины Капустницы, или, иначе, Арины Рассадницы. Как ясно из названия, именно сегодня по традиции сажали огурцы и капусту. В христианстве же этого числа чтят икону Пресвятой Богородицы "Неупиваемая чаша".

Чего ждать от 15-х лунных суток 18 мая 2023 года?

Что сулят 15-е лунные сутки 18 мая 2023 года? Фото © Freepik

День 15-х лунных суток энергичный и довольно деятельный. А потому удачен для всех насущных дел. Тем, кого беспокоит духовный рост, можно не волноваться, возможностей для развития будет множество. Также, согласно астрологическим прогнозам, следует поработать над своей кармой: это даст возможность завершить лунный цикл в гармонии с собой и миром.

Луна идёт на убыль, а вместе с нею — и наши силы. 18 мая неплохо было бы подвести итоги и уменьшить нагрузку на организм. Ночное светило сегодня находится в знаке Тельца — это способствует росту мыслительных способностей, однако усиливается и чувство лени. Отчего работать будет тяжело, захочется больше уюта и домашнего тепла. Для активных и целеустремлённых людей четверг, 18 мая, станет удачным временем. Любой проект, дело, задача, которую вы пытаетесь осуществить, ждёт успех.

15-е лунные сутки 18 мая 2023 года: что можно делать?

Что можно делать в 15-е лунные сутки 18 мая 2023 года? Фото © Freepik / prostooleh

15-е лунные сутки — весьма удачный день для многих важных и не очень занятий, которые помогут прожить этот день с максимальной пользой. Рассказываем. 18 мая — благополучный день для работы с документами, продажи и покупки недвижимости.

Для духовных практик, также можно пообщаться с психологом или коучем. Это пойдёт на пользу.

Не стоит сидеть дома, в четверг следует прогуляться на свежем воздухе.

Это в целом чудесное время, чтобы заняться своим здоровьем, поработать над фигурой.

18 мая — отличный день, чтобы поставить спортивный рекорд.

Сегодня можно постирать и прибрать в доме.

Поухаживать также и за собой, сходить к косметологу.

Астрологические сигналы 15-х лунных суток настраивают на отменные результаты в области самообучения, развития талантов, занятий творческой деятельностью.

Сегодня можно смело заняться ремонтом или строительством, реализовать давно задуманную перестановку или приобрести новую мебель.

А также это благоприятный период для подведения итогов. Завершите все свои дела вместе с лунным циклом.

15-е лунные сутки 18 мая 2023 года: чего делать нельзя?

Чего нельзя делать в 15-е лунные сутки 18 мая 2023 года? Фото © Freepik / gpointstudio

Есть в этот день и некоторые дела, которых лучше избежать, так как ничего хорошего от этого всё равно не выйдет. 18 мая не стоит заниматься сексом, это не принесёт никакого удовольствия.

Нельзя стричь волосы, особенно очень коротко. Делать маникюр.

Четверг — не лучшее время, чтобы уволиться с работы. Могут возникнуть проблемы на новом месте или вовсе не сможете долго устроиться.

Просить повышения тоже лучше не стоит. Можете навлечь гнев начальства.

Отправляться в путешествие в четверг, 18 мая, тоже не стоит.

Также нельзя употреблять алкоголь.

Пассивный отдых не пойдёт вам на пользу, лучше провести время более активно: это повысит здоровье.

Не стоит сегодня — 18 мая — спешить в делах. Лучше всё взвесить и ещё раз подумать.

Народные приметы на четверг, 18 мая 2023 года

Какие приметы существуют на праздник Арины Капустницы, 18 мая? Фото © Freepik

Есть для этого дня и свои интересные приметы, перечислим несколько. Если весь день моросит дождь, значит, плохая погода продлится долго.

Видите, как кошка ест траву, — к скорому дождю.

Если 18-го идёт дождь, то следует ждать хорошего урожая зерновых.

А вот если не поют птицы, то это к скорому ненастью.

Если же в этот день гроза — будет хороший урожай капусты.