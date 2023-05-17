Украинский обозреватель пожаловался на россиян, взламывающих ракеты HIMARS
19Fortyfive: Россия научилась взламывать системы HIMARS, срывая планы ВСУ
Россия взломала переданные Украине системы HIMARS с помощью средств радиоэлектронной борьбы, чем нанесла серьёзный удар по возможностям ВСУ. Об этом написал украинский обозреватель Максим Скрипченко в своей статье для американского портала 19Fortyfive. Он связал с этим фактором затянувшиеся темпы контрнаступления, поскольку украинская армия оказалась лишена всякой возможности угрожать инфраструктуре и логистике российской армии.
"Россия всё более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить их не попадать в цель", — указал журналист.
Напомним, что 9 мая украинские войска нанесли удар ракетами HIMARS по пункту содержания солдат ВСУ, которых взяли в плен бойцы ЧВК "Вагнер". Находившихся там украинцев готовили на обмен. А на днях в Польше анонсировали скорое получении первых HIMARS. Кроме того, в 2024 году Варшава получит американские F-35. Польские пилоты, которых отобрали для службы на этих истребителях, уже проходят обучение.
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