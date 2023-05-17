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Регион
Опубликовано 17 мая 2023, 15:39
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Украинский обозреватель пожаловался на россиян, взламывающих ракеты HIMARS

19Fortyfive: Россия научилась взламывать системы HIMARS, срывая планы ВСУ

Россия взломала переданные Украине системы HIMARS с помощью средств радиоэлектронной борьбы, чем нанесла серьёзный удар по возможностям ВСУ. Об этом написал украинский обозреватель Максим Скрипченко в своей статье для американского портала 19Fortyfive. Он связал с этим фактором затянувшиеся темпы контрнаступления, поскольку украинская армия оказалась лишена всякой возможности угрожать инфраструктуре и логистике российской армии.

"Россия всё более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить их не попадать в цель", — указал журналист.

Армия России поставила в тупик США победой над HIMARS на Украине
Армия России поставила в тупик США победой над HIMARS на Украине

Напомним, что 9 мая украинские войска нанесли удар ракетами HIMARS по пункту содержания солдат ВСУ, которых взяли в плен бойцы ЧВК "Вагнер". Находившихся там украинцев готовили на обмен. А на днях в Польше анонсировали скорое получении первых HIMARS. Кроме того, в 2024 году Варшава получит американские F-35. Польские пилоты, которых отобрали для службы на этих истребителях, уже проходят обучение.

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Getty Images / Ezra Acayan

Алексей Берковиц
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