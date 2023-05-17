Украинский обозреватель пожаловался на россиян, взламывающих ракеты HIMARS

Россия взломала переданные Украине системы HIMARS с помощью средств радиоэлектронной борьбы, чем нанесла серьёзный удар по возможностям ВСУ. Об этом написал украинский обозреватель Максим Скрипченко в своей статье для американского портала 19Fortyfive. Он связал с этим фактором затянувшиеся темпы контрнаступления, поскольку украинская армия оказалась лишена всякой возможности угрожать инфраструктуре и логистике российской армии.

"Россия всё более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить их не попадать в цель", — указал журналист.