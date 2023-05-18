В Анкаре настал день летающих диванов
В небе над Анкарой во время ураганного ветра заметили летающий диван
Жители Анкары в соцсетях делятся кадрами с летающим диваном во время мощнейшего шторма. На столицу Турции накануне обрушились ливни и ураганный ветер, из-за непогоды по всей стране сносило деревья, крыши домов и минареты мечетей.
В небе над Анкарой заметили летающий диван. Видео © Twitter / unewsal
По данным местных СМИ, одна из крыш упала на прохожую, её доставили в больницу. Точных данных о количестве пострадавших пока нет. Из-за непогоды город на несколько часов буквально встал в мёртвых пробках.
А ранее в Турцию доставили 184 тонны гуманитарной помощи из Сочи для пострадавших от землетрясений. Напомним, в феврале в стране произошла серия разрушительных подземных толчков. По словам властей страны, их мощность была равна взрыву 500 атомных бомб. В результате стихии погибло более 50 тысяч человек.
Кадр из видео Twitter / unewsal