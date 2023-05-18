В Анкаре настал день летающих диванов

Жители Анкары в соцсетях делятся кадрами с летающим диваном во время мощнейшего шторма. На столицу Турции накануне обрушились ливни и ураганный ветер, из-за непогоды по всей стране сносило деревья, крыши домов и минареты мечетей.

В небе над Анкарой заметили летающий диван. Видео © Twitter / unewsal

По данным местных СМИ, одна из крыш упала на прохожую, её доставили в больницу. Точных данных о количестве пострадавших пока нет. Из-за непогоды город на несколько часов буквально встал в мёртвых пробках.