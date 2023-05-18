Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся в считаные дни
Украинское контрнаступление начнётся уже в ближайшие дни. Такое заявление в беседе с испанской газетой El Mundo сделал экс-президент Незалежной Пётр Порошенко.
"Наступление начнётся в считаные дни. [Не придётся ждать] месяцы или недели", — сказал он.
Причём, продолжил Порошенко, украинские войска намерены атаковать в разных точках. По его словам, Европа считает Незалежную важнейшим элементом своей безопасности.
Напомним, в Киеве и на Западе не первый месяц муссируется тема "контрнаступления". 3 мая Владимир Зеленский заявил, что ВСУ скоро начнут обещанный манёвр. При этом в середине мая он уточнил, что ВСУ нужно ещё немного времени для начала разрекламированного контрнаступления. При этом, по какой причине на этот раз атаку приходится "отсрочить", он говорить не стал.
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