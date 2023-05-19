5 признаков начала контрнаступления ВСУ, на которые нужно обратить внимание Оглавление Началось ли контрнаступление ВСУ Почему ВСУ не начинают контрнаступление Сколько у Украины танков и БТР Сколько танков уничтожается в день на Украине Сколько у ВСУ боеприпасов О наступлении ВСУ ежедневно поступают противоречивые сведения. Однако есть объективные критерии, по которым можно будет понять, началось оно или нет. 18364 18364 Украинские солдаты штурмового батальона "Айдар" выгружают боеприпасы из военного грузовика в направлении Бахмута. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

17 мая Вашингтон отказался давать оценки относительно того, начал ли Киев контрнаступление. По словам политиков, на этот вопрос могут ответить только сами украинцы.

Началось ли контрнаступление ВСУ

Сказав это, помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан добавил, что украинский конфликт отличается динамизмом и многоуровневостью. И ответить на вопрос журналистов о контрнаступлении можно по-разному — в зависимости от того, под каким углом посмотреть.

Комментарий Салливана можно расценивать как дипломатический способ уйти от ответа, а можно как неуверенность в силах ВСУ. В то же время отдельные эксперты считают, что контрнаступление уже началось. Если абстрагироваться от политики и сосредоточиться на военных аспектах, на вопрос можно ответить более определённо.

Почему ВСУ не начинают контрнаступление

16 мая генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг в статье для The Washington Post заявил, что Киев не торопится с контрнаступлением из-за сложности операции и высоких рисков.

— Наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей манёвренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надёжных линий снабжения, — отметил генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг.

Ранее сообщалось, что ВСУ не наступают из-за весенней распутицы и недостаточной укомплектованности по бронетехнике. Теперь заговорили о системном характере проблемы. При этом слухи о скором наступлении циркулируют в СМИ на протяжении нескольких недель.

— Меня смущает вот что. Никакой конфликт в мире — региональный или ещё какой-то побольше — не сопровождается заблаговременным анонсированием масштабного наступления своих ВС. Никогда. Наоборот: прячут, маскируют, создают ложные попытки начала, затухания наступления, концентрации сил и средств на нереальных направлениях, — отметил член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне визита в Великобританию отметил, что ему нужно "ещё немного времени". А специалист по России — профессор Марк Галеотти — в статье для The Times резюмировал, что Киев не готов к большому наступлению, но у него нет выбора.

Если контрнаступление не началось, но всё-таки состоится, как его не проморгать? Объективно говоря, активные боевые действия ведутся и сейчас, но происходящее нельзя назвать контрнаступлением.

Сколько у Украины танков и БТР

Украинские солдаты во время учений. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Muhammed Enes Yildirim

18 мая сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик в качестве главного признака контрнаступления назвал сосредоточение на передовой большого количества тяжёлой бронетехники.

По итогам "Рамштайна" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Киеву поставлено 230 танков. Некоторые эксперты считают, что цифра может быть завышена и в качестве танков могли учитывать и другую технику. Но где сейчас эти танки и БТР?

Тезис Мэтрика подтверждает и член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации Владимир Козин.

— Первое правило: у противника должно быть большое количество бронированной наступательной военной техники — танков, бронированных машин в виде БТР, БМП, БРДМ и т.д. Ничего этого пока не наблюдается, — отметил эксперт.

Сколько танков уничтожается в день на Украине

По словам Козина, если исходить из "негативных признаков", об отсутствии контрнаступления говорит количество вражеской бронетехники, уничтожаемой ВС РФ.

— Минобороны ежедневно излагает объективные данные, сколько тяжёлой техники было уничтожено за каждые прошедшие сутки. Видно, что за "расчётный период" их уничтожается не десятки, а единицы, — отметил эксперт.

После начала масштабной наступательной операции потери по технике среди ВСУ неизбежно возрастут.

По словам специалистов, войны XXI века подразумевают такую операцию не как массированный удар, а как наступление рассредоточенными силами на одном направлении либо как последовательное наступление на нескольких направлениях.

Цель таких действий — просачивание через линию фронта. Ярким признаком этого будут попытки установить контроль над определёнными зонами. Попытки одновременного удара на нескольких направлениях, в том числе отвлекающие манёвры требуют большого количества солдат, а также стягивания резервов.

— Чтобы наступление состоялось, должно быть сконцентрировано большое количество личного состава наступающей/контрнаступающей стороны (ВСУ). Сейчас мы этого не наблюдаем, — отметил член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

Сколько у ВСУ боеприпасов

Солдат артиллерийского полка ВСУ. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Vincenzo Circosta

По словам военного эксперта Владимира Козина, ещё один важный признак контрнаступления — отсутствие снарядного голода.

— Должно быть сосредоточено огромное количество боеприпасов — артиллерийских снарядов, мин, различных ракет для РСЗО. Но, судя по последней активности, они экономят. То есть у ВСУ нет такого количества, чтобы начать масштабную операцию. ЕС обещает поставить миллион единиц боеприпасов для арт-систем, РСЗО. Но когда это произойдёт, точно не известно. Их производство — это же не пельменный аппарат, — подчеркнул Козин.

По мнению эксперта, у США из пакета помощи (примерно в 40 млрд долларов) осталось всего 6 млрд долларов. При этом, по данным BBC, сейчас украинские военные расходуют больше 155-миллиметровых снарядов, чем США могут произвести за год.

— Американцы заявили (а могут и надуть), что у них осталось всего ничего из того большого пакета "военной помощи". Но этого объёма ассигнований, конечно, недостаточно. Думаю, что если они не выделят дополнительные финансовые средства, то при неполном финансировании комбинированной агрессии Украины и НАТО против России такая большая операция не может начаться завтра и послезавтра, — добавил Козин. Исходя из этого: дополнительное финансирование также можно будет считать признаком скорого контрнаступления.

Также, по словам Козина, важнейшим признаком любого контрнаступления является мобилизация военно-морских сил. Но у Украины нет флота, поскольку он уничтожен.

Если суммировать все эти факторы, широкомасштабным наступлением ВСУ пока не пахнет. Тем не менее, по словам Владимира Козина, при анализе массива фактов и факторов о планируемом наступлении противника нужно быть предельно осторожным.

Авторы Евгений Жуков