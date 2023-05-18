Хирург назвал самые популярные пластические операции у женщин после 40 лет

Каждый человек сам решает, делать ли пластическую операцию. В этом вопросе всё зависит исключительно от желания гражданина, рассказал Лайфу основатель центра инновационной медицины DMС пластический и челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф.

Если женщину всё устраивает в своей внешности и она принимает себя любой, и даже с возрастными изменениями, тогда определённо не следует что-то в себе менять, пояснил специалист. По его словам, если какая-то часть тела беспокоит, тогда есть смысл скорректировать проблемную зону.

Хирург Амжад Аль-Юсеф. Фото предоставлено Лайфу

"Условно пластические операции можно разделить на "молодые", те, к которым обращаются в возрасте от 18 до 26 лет, и те, за которыми обращаются ближе к 40 годам. Если в первом случае молодые люди преследуют цель сделать внешность более яркой и больше нравиться противоположному полу, то 40–50 лет — это период, когда люди достигли определённой стабильности, их жизнь, и личная в том числе, как правило, уже устроена, ярких экспериментов над телом уже нет необходимости делать, а главной целью является корректировка возрастных изменений, которые уже ярко начали проявляться", — указал Аль-Юсеф.

Наиболее популярными операциями у женщин после 40 лет являются: блефаропластика, подтяжка груди, подтяжка лица, липосакция, подтяжка живота. В зависимости от степени проявления возрастных изменений эти операции могут проводиться вместе. Таким образом пациент может решить проблемы комплексно: сделать более выраженным овал лица, убрать глубокие морщины, убрать уставший взгляд и сделать взгляд более открытым.

"Если одной из самых популярных операций в возрасте от 18 до 26 является увеличение груди, то в возрасте 40+ чаще приходят за подтяжкой груди. Это позволяет оставаться со своим естественным объёмом, но при этом приподнять грудь и вернуть ей былую молодость", — подчеркнул хирург.