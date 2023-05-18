"На капельницах": Стало известно о состоянии певицы Власовой после операции на сердце

Перенёсшая экстренную операцию на сердце исполнительница хита "Я у твоих ног" Наталья Власова уже вовсю готовится к концерту, который состоится в подмосковной Коломне. О состоянии 44-летней певицы поведал её пиар-менеджер Андрей Карпов. По его словам, артистку уже выписали из больницы, её здоровью сейчас ничего не угрожает.

Как сообщал Лайф, Наталия Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Артистка почувствовала себя плохо на сцене одного из столичных клубов и ушла за кулисы, где упала в обморок. Прибывшие на площадку медики диагностировали сердечную недостаточность. Позже стало известно, что Власова находится в реанимации без сознания. Также сообщалось, что певице провели сложную операцию на сердце, с отёком лёгких её подключили к ИВЛ.