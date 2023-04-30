"Всё преувеличено": Певица Власова показала первое фото после выхода из больницы

Певица Наталия Власова, которая в последнее время находилась в больнице, вышла на связь с поклонниками. В соцсетях артистка написала, что сейчас ей стало намного лучше. Исполнительница выписалась из больницы и находится дома.

Она отметила, что появившаяся информация о состоянии её здоровья "преувеличена и раздута". Также Власова поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

"Буду считать, что эта ситуация мне дана, чтобы узнать, сколько в мире добрых людей и кто мои друзья. Спасибо за поддержку… Я тронута до глубины души", — написала певица, подчеркнув, что хочет поскорее забыть обо всём случившемся, "как о страшном сне".