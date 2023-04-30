"Всё преувеличено": Певица Власова показала первое фото после выхода из больницы
Певица Власова заявила, что в СМИ о её состоянии "всё преувеличено и раздуто"
Наталия Власова сообщила, что уже находится дома. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalia_vlasova_official
Певица Наталия Власова, которая в последнее время находилась в больнице, вышла на связь с поклонниками. В соцсетях артистка написала, что сейчас ей стало намного лучше. Исполнительница выписалась из больницы и находится дома.
Она отметила, что появившаяся информация о состоянии её здоровья "преувеличена и раздута". Также Власова поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.
"Буду считать, что эта ситуация мне дана, чтобы узнать, сколько в мире добрых людей и кто мои друзья. Спасибо за поддержку… Я тронута до глубины души", — написала певица, подчеркнув, что хочет поскорее забыть обо всём случившемся, "как о страшном сне".
Как сообщал Лайф, Наталия Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Артистка почувствовала себя плохо на сцене одного из столичных клубов и ушла за кулисы, где упала в обморок. Прибывшие на площадку медики диагностировали сердечную недостаточность. Позже стало известно, что Власова находится в реанимации без сознания. Также сообщалось, что певице провели сложную операцию на сердце, с отёком лёгких её подключили к ИВЛ.