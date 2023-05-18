Спартаковец-отличник высказался об образованных футболистах

Учёба напрямую связана с футболом, и если человек будет развиваться во всех направлениях, то и во время игры у него будет быстрее работать голова. Таким мнением поделился полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов, окончивший школу с золотой медалью.

"Это очень важно, особенно на высоком уровне. У нас в команде Даня Зорин тоже окончил школу с золотой медалью. И настолько приятно, что ребята стараются учиться! Я разговаривал с учителями в академии, они говорят, что гораздо больше стало ребят, которые хорошо учатся", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

По словам Литвинова, когда он сдавал ЕГЭ, условия получения золотой медали были немного усложнены. Пятёрок по всем предметам в аттестате было мало — футболисту нужно было сдать русский язык и профильную математику минимум на 70 баллов.