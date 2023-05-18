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18 мая, 15:58

Спартаковец-отличник высказался об образованных футболистах

Футболист "Спартака" Литвинов — о золотой медали: Учёба тесно связана с футболом

<p>Футболист "Спартака" Руслан Литвинов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fcsmtg/5850" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак-Москва"</a></p>

Футболист "Спартака" Руслан Литвинов. Обложка © Telegram / ФК "Спартак-Москва"

Учёба напрямую связана с футболом, и если человек будет развиваться во всех направлениях, то и во время игры у него будет быстрее работать голова. Таким мнением поделился полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов, окончивший школу с золотой медалью.

"Это очень важно, особенно на высоком уровне. У нас в команде Даня Зорин тоже окончил школу с золотой медалью. И настолько приятно, что ребята стараются учиться! Я разговаривал с учителями в академии, они говорят, что гораздо больше стало ребят, которые хорошо учатся", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

По словам Литвинова, когда он сдавал ЕГЭ, условия получения золотой медали были немного усложнены. Пятёрок по всем предметам в аттестате было мало — футболисту нужно было сдать русский язык и профильную математику минимум на 70 баллов.

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Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев заявил, что "Спартак" ещё не потерял шансы попасть в первую тройку по итогам нынешнего сезона РПЛ. По его мнению, вся борьба за медали ещё впереди.

Никита Осипов
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