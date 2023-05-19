"Спонсор войны": В Подмосковье сделали могильную плиту с Байденом
Мастера при кладбище в Раменском изготовили могильную плиту с Байденом
Работники мастерской при кладбище в подмосковном Раменском изготовили могильную плиту с изображением президента США Джо Байдена. Как она создавалась, рассказал глава ООО "ГБУ 2 городское благоустройство" Алексей Харитонов.
Подмосковные мастера сделали могильную плиту с портретом Байдена. Видео © Телеканал "360"
"Гранитную доску мы сделали дней пять назад. Водитель — Алексей Петрович Харитонов — придумал такую надпись. Он щепетильно относится к этому, так как постоянно ездит в зону СВО — отвозить гуманитарную помощь, финансирует", — поделился он в беседе с телеканалом "360".
Харитонов заявил, что "дату смерти" американского лидера выгравируют ближе к ноябрю-декабрю. Именно в эти месяцы, считает россиянин, может произойти крушение карьеры Байдена. Кроме того, он выразил готовность отправиться вместе с коллегами в Вашингтон и установить могильную плиту на лужайке возле Белого дома. В следующий раз мастера собираются изготовить гранитную доску с портретом президента Франции Эмманюэлем Макроном. А к настоящему моменту уже готова плита с изображением украинского лидера Владимира Зеленского. Возле его лица выгравирована фраза "враг народа".
Как сообщал Лайф, 25 апреля американский лидер Джо Байден официально заявил, что планирует идти на второй президентский срок. Выборы назначены на ноябрь 2024 года. К этому времени политику уже будет 82 года, а к окончанию срока, конечно, если он одержит победу, Байдену исполнится 86. В Белом доме уже ответили на подобные претензии. Там заявили, что президент выполняет задачи "вопреки возрасту".