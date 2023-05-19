"Спонсор войны": В Подмосковье сделали могильную плиту с Байденом

Работники мастерской при кладбище в подмосковном Раменском изготовили могильную плиту с изображением президента США Джо Байдена. Как она создавалась, рассказал глава ООО "ГБУ 2 городское благоустройство" Алексей Харитонов.

Подмосковные мастера сделали могильную плиту с портретом Байдена. Видео © Телеканал "360"

"Гранитную доску мы сделали дней пять назад. Водитель — Алексей Петрович Харитонов — придумал такую надпись. Он щепетильно относится к этому, так как постоянно ездит в зону СВО — отвозить гуманитарную помощь, финансирует", — поделился он в беседе с телеканалом "360".

Харитонов заявил, что "дату смерти" американского лидера выгравируют ближе к ноябрю-декабрю. Именно в эти месяцы, считает россиянин, может произойти крушение карьеры Байдена. Кроме того, он выразил готовность отправиться вместе с коллегами в Вашингтон и установить могильную плиту на лужайке возле Белого дома. В следующий раз мастера собираются изготовить гранитную доску с портретом президента Франции Эмманюэлем Макроном. А к настоящему моменту уже готова плита с изображением украинского лидера Владимира Зеленского. Возле его лица выгравирована фраза "враг народа".