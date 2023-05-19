Заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может заплатить ужасную цену за контрнаступление, адресовано прежде всего западным партнёрам Незалежной, которые требуют от ВСУ идти в атаку. Такое мнение в интервью Лайфу высказал депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов.

"Заявление Пристайко адресовано их западным партнёрам Киева в первую очередь, и оно, конечно, фактически очень трагичное, потому что мы понимаем, что западные партнёры требуют от Украины любой ценой, ещё раз подчеркну, любой ценой, ценой, безусловно, жизней солдат ВСУ, идти в атаку", — сказал парламентарий.

По мнению Свинцова, на Западе прекрасно понимают, что все эти украинские солдаты погибнут, потому что Российская армия сегодня в десятки раз сильнее, чем всё то, что могут предложить ВСУ, несмотря на колоссальные поставки вооружения и боеприпасов, которые направляются на Украину. Но всё равно этого недостаточно для того, чтобы хоть как-то поменять ситуацию на фронте, считает депутат.

"Поэтому посол Украины в Великобритании и пытается докричаться, пусть, конечно, ему никто таких полномочий не давал, но просто как гражданин своей страны пытается показать западным партнёрам, что не надо толкать десятки тысяч украинских солдат на верную гибель. Поэтому это заявление его я расцениваю именно так, он просто трезво оценивает ситуацию, которая сегодня сложилась на фронте", — заключил Свинцов.