Эмир Катара вдруг досрочно покинул саммит в Джидде
Эмир Катара уехал из Джидды до завершения саммита Лиги арабских государств
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани уехал из саудовской Джидды до завершения саммита Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом сообщила канцелярия главы страны.
"Эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани покинул город Джидда в братской Саудовской Аравии после того, как возглавил делегацию страны, участвовавшую в работе 32-й очередной сессии Совета ЛАГ на высшем уровне", — указывается в сообщении.
При этом канцелярия эмира не называет официальные причины решения покинуть Джидду.
Напомним, 7 мая министры иностранных дел стран – членов Лиги арабских государств (ЛАГ) решили вернуть Сирию в организацию. Накануне сирийский лидер Башар Асад прибыл в саудовскую Джидду для участив саммите.
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