Раскрыт рецепт скандального "грудного молока" из пермских кофеен
Владелец пермской кофейни опроверг сообщения о грудном молоке в меню
Telegram-канал "Изнанка. Женщины" опубликовал видео скрытого интервью с владельцем сети кофеен "Кофе Смайл" из Перми, которая прославилась продажей бодрящих напитков на "грудном молоке".
Владелец оскандалившейся пермской кофейни раскрыл рецепт "грудного молока". Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"
Бизнесмен уверяет, что экзотическая новинка — обычная шутка ради пиара бренда в соцсетях. По его словам, никакого грудного молока, так же как и мамочек-поставщиц, не было и быть не может. А реклама нужна была лишь для того, чтобы получился "цепляющий контент". На самом деле для получения "грудного" молока бариста смешал козье с миндальным.
"Продавать грудное кофе — ну, нет, нет! Мы такого не планировали, делали это всё как шуточку. Не было задачи как-то это использовать, включать в меню. <...> Получилось как-то непонятно, СМИ раскрутили информацию просто в разы", — говорит предприниматель на этом видео.
Ранее Лайф писал, что пермский бизнесмен Максим Кобелев якобы начал продавать кофе на грудном молоке. Стоимость одной такой чашки была заявлена на уровне 650 рублей. Предприниматель будто бы сотрудничал с россиянками, у которых недавно родились дети, и каждая "поставщица" получала за порцию по 1000 рублей, а бизнесмен за день — до пяти литров молока. После общественного резонанса предприниматель поспешил заверить, что кофе на грудном молоке — это фейк.
Telegram / "Изнанка. Женщины"