Раскрыт рецепт скандального "грудного молока" из пермских кофеен

Telegram-канал "Изнанка. Женщины" опубликовал видео скрытого интервью с владельцем сети кофеен "Кофе Смайл" из Перми, которая прославилась продажей бодрящих напитков на "грудном молоке".

Владелец оскандалившейся пермской кофейни раскрыл рецепт "грудного молока". Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

Бизнесмен уверяет, что экзотическая новинка — обычная шутка ради пиара бренда в соцсетях. По его словам, никакого грудного молока, так же как и мамочек-поставщиц, не было и быть не может. А реклама нужна была лишь для того, чтобы получился "цепляющий контент". На самом деле для получения "грудного" молока бариста смешал козье с миндальным.

"Продавать грудное кофе — ну, нет, нет! Мы такого не планировали, делали это всё как шуточку. Не было задачи как-то это использовать, включать в меню. <...> Получилось как-то непонятно, СМИ раскрутили информацию просто в разы", — говорит предприниматель на этом видео.