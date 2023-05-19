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19 мая, 17:55

Раскрыт рецепт скандального "грудного молока" из пермских кофеен

Владелец пермской кофейни опроверг сообщения о грудном молоке в меню

Telegram-канал "Изнанка. Женщины" опубликовал видео скрытого интервью с владельцем сети кофеен "Кофе Смайл" из Перми, которая прославилась продажей бодрящих напитков на "грудном молоке".

Владелец оскандалившейся пермской кофейни раскрыл рецепт "грудного молока". Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

Бизнесмен уверяет, что экзотическая новинка — обычная шутка ради пиара бренда в соцсетях. По его словам, никакого грудного молока, так же как и мамочек-поставщиц, не было и быть не может. А реклама нужна была лишь для того, чтобы получился "цепляющий контент". На самом деле для получения "грудного" молока бариста смешал козье с миндальным.

"Продавать грудное кофе — ну, нет, нет! Мы такого не планировали, делали это всё как шуточку. Не было задачи как-то это использовать, включать в меню. <...> Получилось как-то непонятно, СМИ раскрутили информацию просто в разы", — говорит предприниматель на этом видео.

Онищенко призвал бариста из Перми перестать "доить женщин" ради кофе с молоком

Онищенко призвал бариста из Перми перестать "доить женщин" ради кофе с молоком

Ранее Лайф писал, что пермский бизнесмен Максим Кобелев якобы начал продавать кофе на грудном молоке. Стоимость одной такой чашки была заявлена на уровне 650 рублей. Предприниматель будто бы сотрудничал с россиянками, у которых недавно родились дети, и каждая "поставщица" получала за порцию по 1000 рублей, а бизнесмен за день — до пяти литров молока. После общественного резонанса предприниматель поспешил заверить, что кофе на грудном молоке — это фейк.

Обложка ©

Telegram / "Изнанка. Женщины"

Наталья Исакова
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