Steam и Epic Games Store открыли предзаказ на Mortal Kombat 1
Кадры из дебютного трейлера файтинг игры Mortal Kombat 1. Обложка © YouTube / Mortal Kombat
Поклонники "Смертельной битвы" могут оформить предзаказ игры Mortal Kombat 1 на онлайн-платформах Steam и Epic Games Store. Такая возможность появилась на сайтах 19 мая.
Пока игра оценивается в 70 евро. Региональная цена не называется. При этом обладатели PlayStation 5 и Xbox Series могут рассчитывать на бонусы в виде возможности купить коллекционное издание со статуэткой Лю Канга и набором открыток. Кроме того, Epic Games Store опубликовал системные требования для игры: это 8 Гб оперативной памяти, хранилище на 100 Гб, 64-разрядный процессор и DirectX версии 12.
Ранее NetherRealm Studios представила дебютный трейлер новой файтинг-игры Mortal Kombat 1. На представленных кадрах можно увидеть знакомых персонажей, к примеру Саб-Зиро, Китану, Милину, а также их поединки с кровавыми фаталити.