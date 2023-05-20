Steam и Epic Games Store открыли предзаказ на Mortal Kombat 1

Пока игра оценивается в 70 евро. Региональная цена не называется. При этом обладатели PlayStation 5 и Xbox Series могут рассчитывать на бонусы в виде возможности купить коллекционное издание со статуэткой Лю Канга и набором открыток. Кроме того, Epic Games Store опубликовал системные требования для игры: это 8 Гб оперативной памяти, хранилище на 100 Гб, 64-разрядный процессор и DirectX версии 12.