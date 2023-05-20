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19 мая, 23:51

Steam и Epic Games Store открыли предзаказ на Mortal Kombat 1

<p>Кадры из дебютного трейлера файтинг игры Mortal Kombat 1. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=UZ6eFEjFfJ0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mortal Kombat</a></p>

Кадры из дебютного трейлера файтинг игры Mortal Kombat 1. Обложка © YouTube / Mortal Kombat

Поклонники "Смертельной битвы" могут оформить предзаказ игры Mortal Kombat 1 на онлайн-платформах Steam и Epic Games Store. Такая возможность появилась на сайтах 19 мая.

Пока игра оценивается в 70 евро. Региональная цена не называется. При этом обладатели PlayStation 5 и Xbox Series могут рассчитывать на бонусы в виде возможности купить коллекционное издание со статуэткой Лю Канга и набором открыток. Кроме того, Epic Games Store опубликовал системные требования для игры: это 8 Гб оперативной памяти, хранилище на 100 Гб, 64-разрядный процессор и DirectX версии 12.

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Ранее NetherRealm Studios представила дебютный трейлер новой файтинг-игры Mortal Kombat 1. На представленных кадрах можно увидеть знакомых персонажей, к примеру Саб-Зиро, Китану, Милину, а также их поединки с кровавыми фаталити.


Анатолий Симоненко
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