Опубликовано первое видео спасения пропавших в Кузбассе маленьких сестёр

Появились первые кадры спасения двух маленьких девочек, которые пропали в посёлке Ленинский Кемеровской области. Сестрёнок нашли в поле, они были очень голодные и замёрзшие, сообщает SHOT.

Первые кадры спасения пропавших в Кузбассе маленьких сестёр. Видео © Telegram / SHOT

"Не бойтесь, идите сюда, идите ко мне, зайки, мы вас сейчас домой отвезём", — позвал девочек один из местных жителей, который принимал участие в поисковой операции.

На кадрах видно, что малышки сначала боялись подойти к местным жителям, которые и сумели их отыскать. Девочек тут же напоили и накормили, после чего отвезли в посёлок Ленинский.