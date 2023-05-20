Опубликовано первое видео спасения пропавших в Кузбассе маленьких сестёр
Появились первые кадры спасения двух маленьких девочек, которые пропали в посёлке Ленинский Кемеровской области. Сестрёнок нашли в поле, они были очень голодные и замёрзшие, сообщает SHOT.
Первые кадры спасения пропавших в Кузбассе маленьких сестёр. Видео © Telegram / SHOT
"Не бойтесь, идите сюда, идите ко мне, зайки, мы вас сейчас домой отвезём", — позвал девочек один из местных жителей, который принимал участие в поисковой операции.
На кадрах видно, что малышки сначала боялись подойти к местным жителям, которые и сумели их отыскать. Девочек тут же напоили и накормили, после чего отвезли в посёлок Ленинский.
Как писал Лайф, 18 мая две сестры в возрасте двух и четырёх лет пропали с детской площадки. Полиция, волонтёры и добровольцы развернули масштабные поиски. Сегодня стало известно, что детей нашли живыми. Предварительно установлено, что они воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют алкоголем.
Кадр из видео Telegram / SHOT