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20 мая, 09:25

Опубликовано первое видео спасения пропавших в Кузбассе маленьких сестёр

Появились первые кадры спасения двух маленьких девочек, которые пропали в посёлке Ленинский Кемеровской области. Сестрёнок нашли в поле, они были очень голодные и замёрзшие, сообщает SHOT.

Первые кадры спасения пропавших в Кузбассе маленьких сестёр. Видео © Telegram / SHOT

"Не бойтесь, идите сюда, идите ко мне, зайки, мы вас сейчас домой отвезём", — позвал девочек один из местных жителей, который принимал участие в поисковой операции.

На кадрах видно, что малышки сначала боялись подойти к местным жителям, которые и сумели их отыскать. Девочек тут же напоили и накормили, после чего отвезли в посёлок Ленинский.

Опубликовано трогательное видео с найденными в Кузбассе после долгих поисков девочками

Опубликовано трогательное видео с найденными в Кузбассе после долгих поисков девочками

Как писал Лайф, 18 мая две сестры в возрасте двух и четырёх лет пропали с детской площадки. Полиция, волонтёры и добровольцы развернули масштабные поиски. Сегодня стало известно, что детей нашли живыми. Предварительно установлено, что они воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют алкоголем.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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