Ракетный эсминец ВМС Италии прибыл к берегам Польши

Итальянский ракетный эсминец Caio Duilio прибыл в Польшу для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.

"Прибыл итальянский союзный ракетный эсминец CaioDuilio с мощным зенитным и противоракетным вооружением, которое укрепит оборону польского побережья", — написал он в "Твиттере"

По словам Блащака, итальянцы будут укреплять противовоздушную оборону Польши теперь не реже одного раза в полгода.