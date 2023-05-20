Ракетный эсминец ВМС Италии прибыл к берегам Польши
Итальянский ракетный эсминец Caio Duilio прибыл к берегам Польши. Обложка © Twitter / Mariusz Błaszczak
Итальянский ракетный эсминец Caio Duilio прибыл в Польшу для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.
"Прибыл итальянский союзный ракетный эсминец CaioDuilio с мощным зенитным и противоракетным вооружением, которое укрепит оборону польского побережья", — написал он в "Твиттере"
По словам Блащака, итальянцы будут укреплять противовоздушную оборону Польши теперь не реже одного раза в полгода.
Ранее сообщалось, что Польша получила первые РСЗО HIMARS. В Минобороны республики также напомнили, что в 2024 году Варшава получит американские F-35. По его словам, польские пилоты, которых отобрали для службы на этих истребителях, уже проходят обучение.