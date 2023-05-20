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20 мая, 10:29

Ракетный эсминец ВМС Италии прибыл к берегам Польши

<p>Итальянский ракетный эсминец Caio Duilio прибыл к берегам Польши. Обложка © Twitter /<a href="https://twitter.com/mblaszczak/status/1659813603761946624/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Mariusz Błaszczak</a></p>

Итальянский ракетный эсминец Caio Duilio прибыл к берегам Польши. Обложка © Twitter / Mariusz Błaszczak

Итальянский ракетный эсминец Caio Duilio прибыл в Польшу для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.

"Прибыл итальянский союзный ракетный эсминец CaioDuilio с мощным зенитным и противоракетным вооружением, которое укрепит оборону польского побережья", — написал он в "Твиттере"

По словам Блащака, итальянцы будут укреплять противовоздушную оборону Польши теперь не реже одного раза в полгода.

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Наталья Исакова
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