"Чем он знаменит?": Шахназаров дал оценку Смольянинову как актёру

Советский, российский режиссёр, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров назвал актёра Артура Смольянинова* "крайне средним артистом". По его мнению, тот не сыграл никаких выдающихся ролей, а прославился лишь благодаря своим скандальным выходкам.

"А что Артур Смольянинов? На мой взгляд, это крайне средний артист. Чем он знаменит? Он прославился только благодаря этим своим выступлениям скандальным. В этом проблема нашего общества и наших, извините, СМИ", — отметил Шахназаров в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что некоторые артисты, не представляющие собой ничего выдающегося, часто пиарятся на скандалах. В частности, многие из них не прочь покритиковать военную спецоперацию. Выходит, что после громкого заявления они тут же становятся "звездой номер один".