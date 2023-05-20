"Чем он знаменит?": Шахназаров дал оценку Смольянинову как актёру
Шахназаров назвал Смольянинова "крайне средним артистом"
Советский, российский режиссёр, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров назвал актёра Артура Смольянинова* "крайне средним артистом". По его мнению, тот не сыграл никаких выдающихся ролей, а прославился лишь благодаря своим скандальным выходкам.
"А что Артур Смольянинов? На мой взгляд, это крайне средний артист. Чем он знаменит? Он прославился только благодаря этим своим выступлениям скандальным. В этом проблема нашего общества и наших, извините, СМИ", — отметил Шахназаров в эфире радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что некоторые артисты, не представляющие собой ничего выдающегося, часто пиарятся на скандалах. В частности, многие из них не прочь покритиковать военную спецоперацию. Выходит, что после громкого заявления они тут же становятся "звездой номер один".
Лайф напоминает, что Росфинмониторинг включил Смольянинова в список террористов и экстремистов 11 мая. Актёр отличился резкими высказываниями о спецоперации на Украине — он призывал россиян "покаяться".
* Признан иностранным агентом, включён в перечень экстремистов и террористов.
ТАСС / Сергей Бобылев