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20 мая, 17:40
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МУС болезненно отреагировал на решение России объявить прокурора в розыск

В МУС выразили обеспокоенность из-за решения РФ объявить в розыск прокурора суда

Ассамблея стран – участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) назвала "запугиванием" решение российских властей объявить в розыск прокурора суда. Там подчеркнули, что "глубоко озабочены" шагом Москвы.

"Председательство ассамблеи сожалеет в связи с этими актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать полномочия МУС по расследованию, санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений", — говорится в заявлении.

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Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Москва не признаёт Международный суд и его решения. Накануне МВД России объявило в розыск прокурора МУС в Гааге Карима Ахмада Хана.

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Сайт МУС

Наталья Исакова
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