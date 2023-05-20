МУС болезненно отреагировал на решение России объявить прокурора в розыск

"Председательство ассамблеи сожалеет в связи с этими актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать полномочия МУС по расследованию, санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений", — говорится в заявлении.

Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Москва не признаёт Международный суд и его решения. Накануне МВД России объявило в розыск прокурора МУС в Гааге Карима Ахмада Хана.