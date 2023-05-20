МУС болезненно отреагировал на решение России объявить прокурора в розыск
В МУС выразили обеспокоенность из-за решения РФ объявить в розыск прокурора суда
Ассамблея стран – участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) назвала "запугиванием" решение российских властей объявить в розыск прокурора суда. Там подчеркнули, что "глубоко озабочены" шагом Москвы.
"Председательство ассамблеи сожалеет в связи с этими актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать полномочия МУС по расследованию, санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений", — говорится в заявлении.
Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Москва не признаёт Международный суд и его решения. Накануне МВД России объявило в розыск прокурора МУС в Гааге Карима Ахмада Хана.
Сайт МУС