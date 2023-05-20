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Регион
Опубликовано 20 мая 2023, 18:31
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Артёмовск оказался освобождён в особую для Зеленского дату

Рогов: Взятие Артёмовска — подарок Зеленскому в честь годовщины инаугурации

Взятие Артёмовска (украинское название — Бахмут) российскими силами является подарком президенту Украины Владимиру Зеленскому в честь четвёртой годовщины его инаугурации. Таким мнением поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Взятие Артёмовска 20 мая символично, и думаю, что не случайно об этом объявлено именно в субботу. Это своего рода подарок Зеленскому, который ровно четыре года назад в этот день на инаугурации объявил себя президентом Украины", — отметил он.

В беседе с РИА "Новости" Рогов также напомнил, что 20 мая прошлого года был освобождён Мариуполь. По его мнению, итогом президентства Зеленского станет освобождение от нацистов всей территории постукраинского пространства — исторических южнорусских земель.

Медведев позвал Илона Маска в освобождённый Артёмовск
Медведев позвал Илона Маска в освобождённый Артёмовск

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артёмовск был полностью взят в полдень 20 мая 2023 года. На особую дату уже обратил внимание врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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ТАСС / Пресс-служба Конкорд

Никита Осипов
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