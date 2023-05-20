Артёмовск оказался освобождён в особую для Зеленского дату
Рогов: Взятие Артёмовска — подарок Зеленскому в честь годовщины инаугурации
Взятие Артёмовска (украинское название — Бахмут) российскими силами является подарком президенту Украины Владимиру Зеленскому в честь четвёртой годовщины его инаугурации. Таким мнением поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Взятие Артёмовска 20 мая символично, и думаю, что не случайно об этом объявлено именно в субботу. Это своего рода подарок Зеленскому, который ровно четыре года назад в этот день на инаугурации объявил себя президентом Украины", — отметил он.
В беседе с РИА "Новости" Рогов также напомнил, что 20 мая прошлого года был освобождён Мариуполь. По его мнению, итогом президентства Зеленского станет освобождение от нацистов всей территории постукраинского пространства — исторических южнорусских земель.
Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артёмовск был полностью взят в полдень 20 мая 2023 года. На особую дату уже обратил внимание врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
ТАСС / Пресс-служба Конкорд