Войска России сорвали ротацию подразделений ВСУ и переброску боеприпасов на передовую

Войска группировки "Восток" сорвали попытку бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) подвезти боеприпасы на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев сообщил о срыве попытки ВСУ подвезти боеприпасы. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки "Восток" сорвана попытка подвоза противником боеприпасов и ротации личного состава на передовых позициях 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки", — приводятся слова Гордеева в телеграм-канале Минобороны.

Огнём артиллерии уничтожены три грузовых автомобиля и живая сила противника. Кроме того, российские войска сорвали ротацию ВСУ в районе Водяного. Там также уничтожены живая сила и автомобиль.

Гордеев добавил, что в Великой Новосёлке расчёты самоходных миномётов "Тюльпан" поразили пункт временной дислокации боевиков, а в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две гаубицы противника "Мста-Б" в районах Бурлацкого и Новоукраинки. Кроме того, расчётами ЗРК "Оса-АКМ" и "Стрела-10" сбиты два беспилотника "Валькирия".

"На Запорожском направлении в ходе ведения воздушной разведки были выявлены и уничтожены огнём артиллерии миномётный расчёт и автомобиль высокой проходимости в районе Новоданиловки, миномётный расчёт в районе Дорожнянки, автомобили с боевиками в районах Малиновки и Щербаков, склад боеприпасов в районе Полтавки, а также скопление живой силы противника в Каменском", — отметил начальник пресс-центра группировки "Восток".

Помимо того, барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил гаубицу ВСУ в районе Степногорска, а средства ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили два дрона самолётного типа и один БПЛА-камикадзе.