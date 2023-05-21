Испанский "Реал" в рекордный 11-й раз стал победителем баскетбольной Евролиги
Баскетбольный "Реал" обыграл греческий "Олимпиакос" в решающем матче "Финала четырёх" Евролиги и стал победителем турнира. Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась со счётом 79:78.
Эта победа в турнире стала для испанского клуба 11-й и рекордной в истории. В игре за третье место "Монако" победил "Барселону" со счётом 78:66.
Ранее Лайф писал, что казанский УНИКС впервые выиграл Единую лигу ВТБ. В финале был повержен краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". Бронзу в чемпионате завоевал ЦСКА.
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