Испанский "Реал" в рекордный 11-й раз стал победителем баскетбольной Евролиги

Баскетбольный "Реал" обыграл греческий "Олимпиакос" в решающем матче "Финала четырёх" Евролиги и стал победителем турнира. Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась со счётом 79:78.

Эта победа в турнире стала для испанского клуба 11-й и рекордной в истории. В игре за третье место "Монако" победил "Барселону" со счётом 78:66.