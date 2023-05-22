Врач рассказала об опасной инфекции, которую можно подхватить от собак и кошек

Существует опасная инфекция — токсоплазмоз, заразиться которым можно от домашних питомцев. Особенно опасна эта болезнь для беременных, так как она создаёт серьёзную угрозу для плода. О симптомах и способах лечения токсоплазмоза "Вечерней Москве" рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

По её словам, болезнь вызывают одноклеточные паразиты-эукариоты (их называют протистами) — токсоплазма. Переносят токсоплазмоз кошки и собаки.

"Заразиться можно даже после игры с питомцами, если не помыть после этого руки. Но если у человека хороший иммунитет, то он может не понять, что заражён, потому что токсоплазмоз имеет свойство протекать бессимптомно", — объяснила эксперт.

А вот если иммунитет не очень сильный, заболевание может сопровождаться следующими симптомами: кашлем, насморком, лихорадкой, увеличением лимфатических узлов, болью в горле и высокой температурой.

Серьёзными последствиями токсоплазмоз грозит людям, у которых поражена центральная нервная система, есть воспаление печени, поражение глаз или желтуха. Однако наиболее опасно заболевание для беременных.

"Но больше всего опасен врождённый токсоплазмоз, который передаётся в утробе матери. Если женщина когда-то переболела и у неё сохранились антитела, то ребёнок никогда не заразится. Если же она заболевает незадолго или во время беременности, это может быть опасно. Ребёнок может родиться здоровым, но со временем начнёт отставать от своих сверстников в развитии — физическом и когнитивном", — предостерегла эксперт.

В большинстве случаев токсоплазмоз у новорождённых протекает тяжело, а серьёзные последствия остаются даже после успешного лечения. Отчасти это связано с тем, что врождённую форму заболевания лечат с помощью крайне тяжёлых препаратов.

"Когда он передаётся во время беременности от матери к плоду, ребёнка лечат целый год, причём тяжёлыми препаратами. Деткам прописывают противомалярийные лекарства, потому что антибиотики здесь бессильны. Поэтому к токсоплазмозу у беременных нужно относиться очень внимательно, потому что болезнь имеет серьёзные последствия для плода. В остальных случаях для лечения достаточно пропить курс антибиотиков", — подытожила Мескина.