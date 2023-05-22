В Кремле раскрыли секрет высокой поддержки Путина

"Есть определённая степень резистентности у нашего общества к потокам фейков, намеренной лжи и некомпетентных оценок. Действительно, такая резистентность у нас есть. Ну и потом, главным образом наше общество ориентируется не на страны Запада, а на нашу собственную страну, что тоже чрезвычайно важно и для нашего настоящего, и для нашего будущего", — сказал представитель Кремля.