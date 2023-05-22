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22 мая, 11:26

В Кремле раскрыли секрет высокой поддержки Путина

Песков: У россиян выработался иммунитет к западной пропаганде

Уровень поддержки президента РФ Владимира Путина остаётся высоким благодаря выработавшемуся у россиян иммунитету к западной пропаганде, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что наше общество ориентируется на собственную страну.

"Есть определённая степень резистентности у нашего общества к потокам фейков, намеренной лжи и некомпетентных оценок. Действительно, такая резистентность у нас есть. Ну и потом, главным образом наше общество ориентируется не на страны Запада, а на нашу собственную страну, что тоже чрезвычайно важно и для нашего настоящего, и для нашего будущего", сказал представитель Кремля.

Путин: Консолидация политических сил важна для поддержки бойцов СВО

Путин: Консолидация политических сил важна для поддержки бойцов СВО

Также, по словам Дмитрия Пескова, о высоком уровне поддержки Владимира Путина говорит недавнее предложение лидера "Справедливой России – За правду" Сергея Миронова выдвинуть его на новый срок. Соответствующее заявление справедливоросса прозвучало на съезде партии.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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