Кадыров заявил Путину, что отпустил бороду на время "джихада против сатанистов"

"Позже, уже на нашей отдельной личной встрече, Владимир Владимирович снова пошутил по поводу бороды, и я объяснил нашему президенту, что отпустил её на период проведения спецоперации. Впрочем, наши бойцы тоже так поступают, потому что для нас, как защитников, это не только долг перед Родиной, это и священный джихад против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества", — написал Кадыров в "Телеграме".



