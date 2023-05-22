Кадыров заявил Путину, что отпустил бороду на время "джихада против сатанистов"
Рамзан Кадыров на заседании Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске. Фото © Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Татьяна Барыбина
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил президенту РФ Владимиру Путину, почему отпустил бороду. Российский лидер обратил внимание на "новый имидж" руководителя республики перед заседанием Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске, видео появилось в Сети.
Кадыров заметил, что не все разобрали на кадрах его диалог с президентом. Поэтому он решил внести ясность. По словам главы Чечни, беседа продолжилась тет-а-тет.
"Позже, уже на нашей отдельной личной встрече, Владимир Владимирович снова пошутил по поводу бороды, и я объяснил нашему президенту, что отпустил её на период проведения спецоперации. Впрочем, наши бойцы тоже так поступают, потому что для нас, как защитников, это не только долг перед Родиной, это и священный джихад против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества", — написал Кадыров в "Телеграме".
Также в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Чечни Рамзан Кадыров доложил об успехах чеченских подразделений, которые участвуют в специальной военной операции, а также об их успехах, оснащённости и боевой подготовке.