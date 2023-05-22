Сунака смутил вопрос об ударах ВСУ по России дальнобойными ракетами Storm Shadow

"Министр обороны уже дал разъяснения по поводу нашего использования Storm Shadow, но мы должны все помнить, что Украина занимается самообороной и само НАТО является альянсом самообороны… Мы должны иметь возможность дать им все необходимые средства, чтобы защищать себя", — отметил он, отвечая депутатам в парламенте.