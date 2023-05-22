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22 мая, 17:07

Сунака смутил вопрос об ударах ВСУ по России дальнобойными ракетами Storm Shadow

Сунак уклонился от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак туманно ответил на вопрос о возможных ударах ВСУ по России с помощью британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

"Министр обороны уже дал разъяснения по поводу нашего использования Storm Shadow, но мы должны все помнить, что Украина занимается самообороной и само НАТО является альянсом самообороны… Мы должны иметь возможность дать им все необходимые средства, чтобы защищать себя", отметил он, отвечая депутатам в парламенте.

Невидимка с прикрытием: В чём опасность дальнобойных ракет Storm Shadow на Украине

Невидимка с прикрытием: В чём опасность дальнобойных ракет Storm Shadow на Украине

Напомним, Великобритания планирует передать Украине сотни новых зенитно-ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов. Причём Лондон уже поставил в зону СВО авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность их действия позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России.

Обложка ©

Wikipedia / RAF / MoD

Татьяна Миссуми
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