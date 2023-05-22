Сунака смутил вопрос об ударах ВСУ по России дальнобойными ракетами Storm Shadow
Сунак уклонился от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по России
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак туманно ответил на вопрос о возможных ударах ВСУ по России с помощью британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.
"Министр обороны уже дал разъяснения по поводу нашего использования Storm Shadow, но мы должны все помнить, что Украина занимается самообороной и само НАТО является альянсом самообороны… Мы должны иметь возможность дать им все необходимые средства, чтобы защищать себя", — отметил он, отвечая депутатам в парламенте.
Напомним, Великобритания планирует передать Украине сотни новых зенитно-ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов. Причём Лондон уже поставил в зону СВО авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность их действия позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России.
Wikipedia / RAF / MoD